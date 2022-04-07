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Дивіться перше за 27 років відео Pink Floyd про Україну. Воно неймовірне!

Фото: Хливнюк заспівав з Pink Floyd (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Легендарний британський гурт Pink Floyd записав пісню про Україну з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Музиканти запустили благодійну акцію на підтримку жителів України.

Результат спільної роботи Pink Floyd розмістили на своєму каналі в YouTube.

Пісня називається Hey Hey Rise Up ("Ой, у лузі червона калина). Девід Гілмор, Нік Мейсон, Гай Пратт і Нітін Соні створили акомпанемент до незвичайного вокалу Андрія Хливнюка, який виконує українську народну пісню "Ой, у лузі червона калина" на Софійській площі в Києві.

Девід Гілмор розповів, що у нього невістка з України та онуки.

"Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення в незалежну, демократичну країну і вбивства її народу. Ми хочемо зібрати кошти та підтримати моральний дух. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні...", - сказав музикант.

У кліпі використовуються кадри війни в Україні та злочини, які скоїли російські окупанти проти українського народу.

Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл і був поранений.

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БумбоксАндрій ХливнюкPink Floyd