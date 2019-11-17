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Леді в капелюшку: Леся Нікітюк зачарувала ефектним образом в Празі

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.11.2019 - 16:23
Леді в капелюшку: Леся Нікітюк зачарувала ефектним образом в Празі
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча весело проводить час в столиці Чехії

Леся Нікітюк продовжує вивчати Прагу, куди вона відправилася разом зі своєю мамою Катериною Петрівною. За кілька днів співачка побувала на презентації від відомого бренду авто, а також відірвалася на афтерпаті в компанії балетної пари Катерини Кухар і Олександра Стоянова. Крім того, вона насолоджується делікатесами місцевої кухні і прогулянками по столиці Чехії.

На свіжому фото в Instagram Леді Ле похвалилася ефектним образом, в якому вона вирушила підкорювати місцевих чоловіків. Ведуча вибрала лаконічний чорний наряд, який розбавила елегантним капелюшком. Головний убір виконаний в темно-зеленому і чорному кольорах і прикрашений витонченим плетінням по краях, а ще чудово відтіняє блакитні очі знаменитості.

Нікітюк кокетливо зарилася рукою у своє волосся і загадково посміхається на камеру. При цьому теледіва не стала коментувати знімок.

Леді в капелюшку: Леся Нікітюк зачарувала ефектним образом в Празі

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

А ось її підписники із задоволенням поділилися своїми враженнями від такого лука Лесі, деякі навіть порівняли її зі знаменитим детективом Шерлоком Холмсом, який носив капелюх.

  • Очі
  • Дуже гарно!
  • Відмінна капелюх!!!!
  • Шо за Лесек Холмс (Sherlock Holmes)
  • Клас супер
  • Капелюх - шик! Де таку знайти?
  • Леся, ви як завжди прекрасні)
  • Класна капелюшок
  • Красотуля
  • Леся Ти завжди прекрасна
  • Капелюшок обалденная!
  • Леся, ти шикарна!!!
  • Леся ти красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала свій "брутальний" сніданок у Празі - телезірка спробувала традиційне блюдо чеської кухні – суп у хлібі.

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