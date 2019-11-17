Леді в капелюшку: Леся Нікітюк зачарувала ефектним образом в Празі

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча весело проводить час в столиці Чехії

Леся Нікітюк продовжує вивчати Прагу, куди вона відправилася разом зі своєю мамою Катериною Петрівною. За кілька днів співачка побувала на презентації від відомого бренду авто, а також відірвалася на афтерпаті в компанії балетної пари Катерини Кухар і Олександра Стоянова. Крім того, вона насолоджується делікатесами місцевої кухні і прогулянками по столиці Чехії.

На свіжому фото в Instagram Леді Ле похвалилася ефектним образом, в якому вона вирушила підкорювати місцевих чоловіків. Ведуча вибрала лаконічний чорний наряд, який розбавила елегантним капелюшком. Головний убір виконаний в темно-зеленому і чорному кольорах і прикрашений витонченим плетінням по краях, а ще чудово відтіняє блакитні очі знаменитості.

Нікітюк кокетливо зарилася рукою у своє волосся і загадково посміхається на камеру. При цьому теледіва не стала коментувати знімок.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

А ось її підписники із задоволенням поділилися своїми враженнями від такого лука Лесі, деякі навіть порівняли її зі знаменитим детективом Шерлоком Холмсом, який носив капелюх.

Очі

Дуже гарно!

Відмінна капелюх!!!!

Шо за Лесек Холмс (Sherlock Holmes)

Клас супер

Капелюх - шик! Де таку знайти?

Леся, ви як завжди прекрасні)

Класна капелюшок

Красотуля

Леся Ти завжди прекрасна

Капелюшок обалденная!

Леся, ти шикарна!!!

Леся ти красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала свій "брутальний" сніданок у Празі - телезірка спробувала традиційне блюдо чеської кухні – суп у хлібі.