Леді в червоному: стильна Катя Осадча показала, як провела час в Амстердамі

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча вирушила до Нідерландів по роботі

В життя Каті Осадчої зараз напружений період - адже грудень завжди завантажений час у артистів і телеведучих. Крім того, вона вже почала готуватися до свят і навіть показала в мережі вже наряджену новорічну ялинку. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони прикрасили святкове деревце в світлих тонах, адже прийдешній рік пройде під символом Білого Металевого Щура (Миші).

А зараз Осадча знаходиться в Амстердамі, куди полетіла по роботі. Втім, це і не дуже гарна погода не завадили їй трохи прогулятися по мальовничому місту, який ще називають "північною Венецією". На своїй сторінці в Instagram Катя поділилася атмосферними кадрами, на яких вона позує на тлі каналів, човнів і велосипедів.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

При цьому ведуча виглядає дуже яскраво і стильно - на зірці червоні штани і такого ж кольору пальто, а також білі кросівки. Фіолетова парасолька додає її луку особливої родзинки.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Привіт, Амстердам :) Навіть важко повірити, що влітку ми з @gorbunovyuriy тут плавитися від аномальної спеки :) зараз стандартні зимові +5, які відчуваються, як -10 :) і вже скрізь різдвяні прикраси. Цього разу ми у справах, знімаємо Світське життя, але в планах повернутися кататися на велосипедах і не тільки :) Стежте за анонсами, скоро у Світському житті наші нідерландські пригоди", - поділилася Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальникам дуже сподобався образ шоудіви, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

Катерино, дуже личить червоний колір. Красуня

Красуня

Образ - супер, обожнюю яскраві і сміливі поєднання кольорів !!

Катя, ну на фото вам 17 років, школярка! Як гарно ви виглядаєте! Удачі!

Про, то міг зустріти вас - сьогодні теж там був

Нейвомвірно вродлива жінка

Красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Пізніше вона розповіла в сторіс свого облікового запису, що поїхала в столицю Нідерландів на великий концерт зірок Євробачення, де виступала також і Вєрка Сердючка. Телезірка поділилася спільними кадрами з переможцями конкурсу різних років - Неттою Барзілай, Лорін, нашою Вєркою та іншими.

Фото: Катя Осадча з зірками Євробачення (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча вразила квітучою зовнішністю на зйомках Голос Країни.