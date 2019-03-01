Леді в червоному Катя Осадча та Олег Винник разом зустріли весну (фото)

Осадча показала, як слід носити образ в червоних тонах - тренд цього сезону

Катя Осадчая, которая ранее трогательно поздравила маму с днем рождения, активно снимает новые выпуски программы Світське життя, несменной ведущей которой является уже много лет. И судя по обновлениям телеведущей в сети instagram, в ближайшем выпуске следует ожидать небольшое интервью с Олегом Винником.

Катя Осадчая и Олег Винник (фото: instagram.com/svitsketv)

Так, Осадчая опубликовала несколько фото, в том числе и весьма забавных. Ведущая отметила, что встреча проходила в Национальном дворце искусство "Украина", где прошел большой весенний концерт. На сцене также блистал и Олег Винник. Правда, чтобы поговорить со звездой, Осадчей пришлось дожидаться исполнителя на лестничной площадке.

"Олег, выходите. Мы ждем вас", - с юмором подписала закадровое фото Осадчая, сидя на лестнице.

Катя Осадчая дожидается Винника (фото: instagram.com/kosadcha)

Кстати, отдельного внимания заслуживает новый стильный выход Осадчей.

Для съемок телеведущая выбрала total red образ. Комбинезон от украиснкого бренда KATERINA KVIT. Образ дополняет великолепная шляпка Ruslan Baginskiy, туфли-лодочки в тон, а также украшения от Elena Romanenko.

Интересно, что до этого 44-летняя Виктория Бекхэм также восхитила образом в алых тонах.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha; instagram.com/svitsketv)

При этом сама Осадчая также опубликовала красочное селфи, на котором поздравляет всех с приходом весны.

"Не встигли ми повернутися зі зйомок, а на годиннику вже перша ночі і офіційно розпочалася ВЕСНА! Скоро будуть тюльпани на клумбі, легкі сукні і довгі довгі теплі дні і вечори! Привіт, весна 2019, ми так тебе чекали!"

Весенняя Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadch)

Поклонники Осадчей поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового выхода:

"Как же вы красивы!! Прекрасное Фото!!"

"Красуня"

"Катю! Ви - Зірка! Захоплюєте i вражаєте собою! Завжди цiкава i неочикувана!"

"Ваши фото - всегда Весна"

"Катюша, вы как всегда прекрасны, но что-то похудели, весна!"

"Весняний образ!"

"Катю, ви дуже гарна! Особливо ваша щира усмішка!"

"Очень стильная"

Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила фигурой в полупрозрачном платье. Тогда ведущая показала, как проходят съемки нового выпуска шоу Голос країни.

К слову, Тина Кароль также продолжает соблазнять фанов новым образом с Голос країни.