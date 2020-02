Леді Гага в напівголому вбранні і на колінах у коханого оригінально підтвердила новий роман

Ну що ж, тепер Леді Гагу можна нарешті офіційно привітати зі стартом нових романтичних відносин. Скандальна красуня, на яку посипалася хвиля критики через розлучення Ірини Шейк і Бредлі Купера, не звертає увагу на злі язики. Гага щаслива і з радістю готова ділитися зворушливими моментами зі своїми шанувальниками.

Так, 2 лютого весь світ облетіли кадри Леді Гаги з таємничим кавалером. Співачка і її новий бойфренд відвідали грандіозний Супербоул-2020 - Super Bowl LIV (вирішальна гра Національної футбольної ліги в сезоні 2019 року. Матч відбувся 2 лютого на "Hard Rock Stadium" у місті Майамі-Гарденс). Нагадаємо, що в перерві виступали Шакіра і Дженніфер Лопес. На їх виступи чекали не менше, ніж сам Супербоул. Довгоочікуваний спортивний захід відвідали десятки американських зірок. Не пропустила його і Леді Гага, відразу ж потрапив на "перші смуги" таблоїдів.

Журналісти швидко з'ясували, що нового бойфренда виконавиці звуть Майкл Поланскі. Чоловік виявився завидним нареченим - філантроп і мільйонер, випускник Гарварду і генеральний директор Parker Group.

Шанувальникам не довелося гадати, чи серйозні у солодкої парочки відносини. Або Гага просто не хотіла приходити одна на зіркову тусовку. Днями скандальна співачка сама розставила всі крапки над "і". На своїй instagram-сторінці Гага опублікувала красномовне фото з коханим. І ясно дала зрозуміти - Гага і Майкл точно у відносинах.

На знімку Поланскі тримає на руках свою кохану і з ніжністю дивиться на неї.Судячи з усього, фото було зроблено на яхті.

Майкл Поланскі і Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

“We had so much fun in Miami. Love to all my little monsters and fans, you're the best!" (Нам було так весело в Майамі. З любов'ю до всіх моїх маленьких монстрів і фанатів, ви найкращі!") - підписала фото з коханим Гага, звертаючись також до шанувальників.

Подейкують, що оскароносна Гага і її обранець вже кілька тижнів живуть разом. Більше того, співачка вже встигла познайомити коханого зі своєю мамою Синтією. Ну що ж, тепер залишається чекати нових виходів парочки.

Майкл Поланскі і Леді Гага на Супербоулі-2020 (скріншоти: instagram.com/gagasway)

Нагадаємо, що тим часом в мережі все ще обговорюють "роль Леді Гаги" в розриві Ірини Шейк і Бредлі Купера. Пара розлучилася влітку 2019 року, до цього проживши разом 4 роки. У моделі і актора є спільна дочка Лея, якій в березні виповниться три роки. При цьому пара офіційно вирішила не розписуватися. В американських ЗМІ активно писали, що у Бредлі Купера і Леді Гаги виник роман під час зйомок у фільмі "Зірка народилася" в 2018 році. Незважаючи на те, що "інтрижка" була нетривалою, Шейк не змогла пробачити зради коханого. При цьому як-небудь коментувати ці чутки "тріо" відмовляється. Хоча на пряме запитання про можливий роман з Купером сама Гага відповідала досить ухильно.

На даний момент Шейк намагається влитися в роль матері-одиначки та працюючої моделі. Відомо, що на допомогу до своєї зоряної дочки в Нью-Йорк прилетіла її мама Ольга. Шейк з донькою і мамою папараці неодноразово помічали на вулицях Нью-Йорка.