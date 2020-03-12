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Леді в береті: Аліна Гросу зачарувала романтичним образом у Варшаві

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Співачка "вигуляла" свою нову стрижку в столиці Польщі

Аліна Гросу нещодавно вразила шанувальників зміною іміджу - співачці захотілося весняних змін і вона обрізала волосся, зробивши стильну стрижку каре, а також фарбування по техніці омбре. Зараз артистка знаходиться в польській столиці Варшаві, де насолоджується сонячною погодою і з задоволенням "вигулює" свою нову зачіску.

Атмосферними фото з прогулянки по старому місту Аліна поділилася в Instagram. На знімках актриса з'явилася в елегантному і романтичному образі - вона приміряла червоне плаття і чорне пальто поверх нього, а також акцентувала увагу на стрижці з допомогою трендового шкіряного берета.

Маленька чорна сумочка і макіяж в нюдових тонах завершують ефектний лук Гросу.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Настрій дня #романтик А у вас який?) Покажіть смайлами)))", - прокоментувала співачка кадри.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Підписники не змогли пройти повз мальовничих кадрів і залишили Аліні чимало теплих відгуків.

  • Дуже красива, нежалієш що відрізала волосся???
  • Красуня
  • Красуня!!! Погляд...ХОРОШАААА !!!!!
  • Ви така гарна
  • Вам дуже добре з такою довгою волосся
  • Красива бджілка
  • Гарненька мила Леді
  • З довгим гарніша
  • Мені дуже подобається нова зачіска і колір волосся
  • Я живу Варшаві,і дуже-дуже подобається мені тут
  • З довгим волоссям було краще

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу прокоментувала чутки про свою зовнішність і розповіла, чи робила вона якісь операції.

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