Лід розтанув: Меган Маркл і принцу Гаррі доведеться повернутися в Лондон на особисте прохання Єлизавети ІІ

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Наголошується, що це буде останній офіційний вихід герцогів Сассекських

Поки весь світ обговорює минулу церемонію Оскар-2020, новини про герцогів Сассекських не втрачають актуальності. Як відомо, після зречення від королівських обов'язків (що сталося 8 січня) Меган Маркл і принц Гаррі переїхали в Канаду, в розкішний особняк на острові Ванкувер, де налагоджують своє життя. На жаль, пара вкрай рідко "виходить на зв'язок". Зате інсайдери різних таблоїдів і папараці дарма часу не гають. Як відомо, раніше інсайдери повідомляли, що Меган Маркл найближчим часом не планує повертатися у Великобританію. Такі новини не на жарт стурбували королеву Єлизавету ІІ, яка вкрай стурбована тим, що син Меган і Гаррі принц Арчі буде дуже рідко бачитися зі своїми іменитими родичами. А особливо - з двоюрідними братами та сестрою.

Схоже, що Меган і Гаррі доведеться на якийсь час відмовитися від своїх "нев`їздних принципів". Днями стало відомо, що зовсім скоро Маркл і принцу Гаррі все ж доведеться повернутися в Лондон. Більш того, їх про це особисто попросила Королева Великобританії! Так, Єлизавета ІІ попросила герцогів Сассекських бути присутніми на одному з найближчих заходів саме в якості членів королівського сімейства. Підкреслюється, що цей вихід стане останнім офіційним виходом для герцогів Сассекських.

Як передає видання The Sunday Times, Її Величність попросила Меган Маркл і принца Гаррі бути присутнім на щорічній службі у Вестмінстерському абатстві з нагоди Дня Співдружності націй вже 9 березня. Служба пройде в Лондоні.

Очікується, що в Лондон зі своїми зірковими батьками також прилетить 10-місячний принц Арчі.

Меган і Гаррі з новонародженим сином Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Так що нарешті-то, Меган і Гаррі вперше за досить тривалий час зустрінуться з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом на публіці. Все ж стосунки двох братів турбують весь світ: їм приписують великі сварки, а невісткам королеви - непримиренну ворожнечу.

Зазначимо, що з тих пір, як на початку січня було оголошено про рішення герцогів Сассекських покинути пост "старших членів" королівської сім'ї, Меган, Гаррі і Арчі живуть в Канаді. Маркл всього пару раз була помічена під час скромних візитів в благодійні організації. Так, 14 січня Меган була помічена в аеропорту "Вікторія-Харбор", звідки на гідролітаку дружина принца Гаррі вирушила у Ванкувер, а саме - у Жіночий центр Downtown Eastside. Де вона зустрілася з працівниками центру.

Меган Маркл з співробітницями жіночого кризового центру (фото: @Downtown Eastside Women's Centre)

Поки що Меган і Гаррі стурбовані зовсім іншим питанням - фінансовим. Так як разом з королівськими обов'язками герцоги Сассекські відмовилися також від державного фінансування своїх витрат. Однак експерти поспішили втішити - за Меган і Гаррі переживати не варто. На хвилі своєї воістину шаленої популярності скандальна пара вже в цьому році може стати мільйонерами. Приміром, раніше відомий австрійський публіцист Макс Марксон пообіцяв Меган Маркл і принцу Гаррі виділити 5 млн доларів сім'ї за їх згоду виступити з ним відразу на п'яти виступах-концертах по містах Австралії.