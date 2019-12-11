Латинські ритми Насті Каменських і електро-фолк від Onuka: артистки запалять в ефірі шоу Х-фактор

Настя Каменських (фото: соцмережі артистки)

Вже в кінці третього ефіру стануть відомі імена фіналістів

У третьому прямому ефірі вокального шоу Х-фактор на СТБ зірковим гостем стане популярна електро-фолк-група Onuka, яка виконає свій життєствердний трек Zenit. А також новий суперхіт Elefante, який нині звучить на хвилях радіо США, Канади і Мексики і розриває чарти, на сцені-Х виконає суддя шоу NK Настя Каменських - співачка, яка першою серед українських зірок вийшла на міжнародний рівень і підкорила Латинську Америку.

Шестеро учасників Х-фактора в цьому ефірі заспівають вже по дві пісні. Одна з них – знаменитий кінохіт, а друга – та, з якою конкурсант, на його думку, буде виглядати найбільш виграшно, щоб потрапити у фінал.

Так, наприклад, Маша Стопник планує здивувати глядачів супертанцевальним хітом, а Еліна Іващенко влаштує баттл з групою Romax. Антона Вельбоя на цьому тижні готує суддя-конкурент Андрій Данилко, який у минулому ефірі попросив Настю Каменських попрацювати з цим учасником. Що з цього вийде?

Під час рекламних пауз глядачів вже традиційно чекає ексклюзивний бекстейдж на сторінці СТБ у Facebook, ведучими якого стануть переможці 9 сезону шоу харизматичні ZBSband.

В кінці ефіру країна дізнається імена фіналістів! Кому глядачі дадуть шанс проявити себе у фіналі ювілейного сезону, дізнаємося вже в суботу, 14 грудня, о 19:00 під час 3 прямого ефіру шоу Х-фактор на СТБ.

Нагадаємо, зараз суддівські команди виглядають так: