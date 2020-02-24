Лакшері красуня: MARUV блиснула розкішною фігурою в прозорому боді

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Співачка останнім часом не часто балує підписників сміливими образами

Співачка MARUV (справжнє ім'я виконавиці Ганна Корсун, - прим. Ред.), яка нещодавно повернулася в Київ з сімейного відпочинку на екзотичному острові Балі, зізналася, що недавно виповнилося одне з її заповітних бажань. Як і багато дівчат, співачка марила про особисту гардеробну кімнату, щоб була можливість розмістити всі її сценічні костюми і повсякденні вбрання.

"Рай модниці" MARUV тут же запостила в Instagram, і нарешті вирішила порадувати підписників відвертим луком, які на її сторінці останнім часом з'являються не часто.

Эпатажая вокалістка вбралася в прозоре чорне боді, крізь яке добре видно фігуру артистки.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

З одягу на ній був ще комплект чорної білизни, капелюх і лаковані чоботи-ботфорти, дівчина доповнила образ трендовими сережками-кільцями великого діаметра — таким знімкам місце на обкладинці глянцю, вирішили шанувальники творчості знаменитості і обдарували MARUV схвальними компліментами:

Аня, всі твої фотки можна відразу на обкладинки журналів ставити

Прекрасна

Ваууу, шикарна

Це не дівчинка це бомба

Спасибі мати)

Та естетика, яку мьі заслужили, а не ось цей весь убогий адідас

Фігурка клас

Пушка

Красава Maruv!

До речі, один спокусливий образ від MARUV, яких справив фурор серед шанувальників просто вразив своєю відвертістю - зірка засвітила свої сідниці на тлі диких джунглів.