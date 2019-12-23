ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справжня Сирена: MARUV без макіяжу приголомшила радикальною зміною іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.12.2019 - 17:34
Справжня Сирена: MARUV без макіяжу приголомшила радикальною зміною іміджу
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка перефарбувала волосся

MARUV (Анна Корсун) не боїться сміливих експериментів. Її зухвалі латексні образи, відверті танці і яскравий макіяж стали невід'ємною частиною іміджу епатажної співачки. Тільки шанувальники звикли до того, що артистка стала платиновою блондинкою, як вона вирішила знову радикально змінити колір волосся і постала з яскраво-синіми пасмами! Фото в новому іміджі Ганна опублікувала в Instagram.

Зірка позувала зовсім без макіяжу, демонструючи природною красу. Вона вбралася в яскраво-рожеве плаття спортивного стилю з білою окантовкою і контрастною блискавкою на грудях.

"Що ж, тепер я блакитна. Вам подобається мій новий колір волосся від Михайла Рудишина?" - поцікавилася Ганна у шанувальників.

Справжня Сирена: MARUV без макіяжу приголомшила радикальною зміною іміджу

Справжня Сирена: MARUV без макіяжу приголомшила радикальною зміною іміджу

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Переважна більшість запевнила, що MARUV личить новий імідж, її порівняли з Мальвіною і навіть популярною співачкою Біллі Айлиш.

Справжня Сирена: MARUV без макіяжу приголомшила радикальною зміною іміджу

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

  • Неземна краса. Дуже стильно і смачно. Справжня Сирена
  • Миленька дуже без макіяжу
  • Awwwww який колір! Дуже подобається
  • Краса!
  • Крутяк! Я за експерименти
  • Біллі Айлиш, блін
  • Смурфетта
  • Ух ти, здивувала, я аж Мальвіну згадала
  • Вау, красотуля
  • Мальвіна стайл
  • Що за магія поза Хогвартсом.Твій зовнішності личить будь-який колір волосся

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що MARUV заговорила про материнство і зізналася, чи готова вона до народження дитини. Співачка розповіла, що зараз насолоджується можливостями і безтурботністю.

Раніше зухвала MARUV вразила шанувальників рідкісним незвичайним фото з чоловіком Олександром Корсуном.

Сексапільна зебра: MARUV розбурхала пікантними кадрами зі зйомок нового кліпу Я заплакала від захоплення! Новий кліп MARUV "підірвав" мережу (відео)
Новини України MARUV
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся