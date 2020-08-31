В купальнику і з квітами у волоссі: Надя Дорофєєва релаксує на газоні

Співачка з сумом прощається з літом
Надя Дорофєєва дуже любить літо і сумує, що воно вже практично закінчилося. 31 серпня співачка показала у своєму Instagram, як вона проводить останні теплі дні у своєму заміському будинку, де вона живе з чоловіком Володимиром Дантесом.
Зірка поділилася атмосферним знімком, на якому позує, лежачи на зеленому газоні на животі. На артистці - рожевий верх від купальника і білі чи шорти, чи то штани. Особливу увагу привертає зачіска Наді - її волосся заплетене в косу, в яку красиво вплетені квіти ромашки.
Поруч з дівчиною на траві лежать персики та сливи, а вона тримає в руці вже надкушений фрукт.
Надя Дорофєєва показала, як релаксує на травичці з фруктами (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Яке ти швидке, літо", - прокоментувала яскраве фото Дорофєєва.
Шанувальники засипали свого кумира захопленими компліментами, а також побажаннями якнайшвидшого одужання - в сториз Надя повідомила, що захворіла і лежить вдома з температурою.
Надя Дорофєєва поскаржилася, що захворіла (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
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Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в одній білизні зарядила шанувальників потужною мотивацією і закликала любити і приймати себе.
До речі, Надя Дорофєєва розповіла про незручний випадок з життя, пов'язаний з еротичною зйомкою для чоловічого видання.