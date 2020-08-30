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Давайте кайфувати: Надя Дорофєєва в одній білизні зарядила шанувальників потужною мотивацією

Неділя 30 серпня 2020 09:58
Давайте кайфувати: Надя Дорофєєва в одній білизні зарядила шанувальників потужною мотивацією
Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Співачка підняла важливу тему

Надя Дорофєєва досі дивується, чому прихильники вважають її секс-символом, адже дівчина зізнається, що соромиться оголюватися та й завжди комплексувала через свої параметрів, вважаючи себе надто худенькою. А подолати сором'язливість їй допомогли пікантні фотосети, зокрема, для чоловічих глянців. Тепер в Instagram дівчини можна все частіше зустріти фото в бікіні і білизні, які тут же знаходять безліч захоплених відгуків від її фанів. Так, співачка опублікувала черговий гарячий знімок і поміркувала про прийняття себе.

Надя розташувалася на ліжку в світлих трусиках і топі, вона закрила обличчя волоссям, а в руці тримає склянку молока.

"Приймайте і любіть себе. Я поступово роблю шажочки в цьому напрямку. Instagram диктує шукати кращі ракурси, показувати саму робочу сторону і вигинатися в позочках так, щоб попа, звичайно ж була ідеальною. Давайте кайфувати від себе справжніх, ми неповторні в своїй щирості", - залишила душевне послання вона.

Шанувальники підтримали Надю і розділили її думку, а також не втрималися від компліментів

  • Ти найкраща
  • Який правильний підхід
  • Яка красуня!
  • Шикарна!
  • Естетика чек
  • Красива
  • Кращий мотиватор
  • Хороший тренд задаєте, Надійка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла про незручний випадок з життя, пов'язаний з еротичною зйомкою для чоловічого видання.

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