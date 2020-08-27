Потап оцінив: Каменських в одному прозорому халаті показала свій дієвий ритуал краси

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла, як приводить себе у форму після концертів

Настя Каменських ділиться з шанувальниками рекомендаціями і секретами по догляду за собою, правильному харчуванню і складає путівник по здоровому способу життя. Під час суворого карантину і самоізоляції вона запустила безкоштовний тренінг-марафон "Життя в стилі NK", покликаного допомогти прихильницям самовдосконалюватися і придбати нові знання та навички. Настя продовжує публікувати корисний контент і ділиться секретами краси і стрункості. Її новий пост - про догляд за собою.

Вона опублікувала фото в прозорому чорному халаті з ванної кімнати. Настя позує без макіяжу, зібравши волосся у високий хвіст.

В руках співачка тримає баночку зі скрабом і наносить його на ногу, поставивши її для зручності на край розкішної ванни.

"Любов до себе, спорт, правильне харчування і правильний догляд - все це робить жіноче тіло красивим і підтягнутим. Одна з моїх улюблених домашніх СПА -процедур - це скрабування з ефектом холодного обгортання, які за кілька хвилин підтягує шкіру, прибирає набряки. Для мене це дуже важливо - після перельотів або після багатьох годин в дорозі, коли попереду концерт, хочеться виглядати відмінно. Та й просто перебуваючи вдома, влаштувати собі класний ритуал догляду за собою - кілька хвилин м'яко масажувати своє тіло дрібними частинками скрабу і після - прийняти розслабляючий душ", - поділилася рецептом ефективного релакаса з користю для душі і тіла Настя.

Настя Каменських показала свій дієвий догляд за тілом (фото: instagram.com/kamenskux)

Під знімком відразу ж відзначився Потап – він обмежився красномовними смайлами у вигляді язиків полум'я.

Нагадаємо, що раніше Потап і Настя Каменських сходили на побачення і показали щасливе фото, зроблене на території заміського ресторанного комплексу, куди пара вирушила на вечерю.