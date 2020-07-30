Купальник і грубі кросівки: Настя Каменських похвалилася незвичайним луком

Щаслива співачка показала, як релаксує в гамаку
Настя Каменських вирушила в жарку Туреччину, де віртуозно поєднує роботу і відпочинок. Співачка дає виступи в різних локаціях, а попутно встигає відпочити на морі і вигуляти ефектні купальники. Зоряна красуня регулярно тішить шанувальників новими жаркими фото в своєму Instagram, захоплюючи стрункою фігурою.
А на свіжих кадрах Настя продемонструвала дещо незвичайний пляжний лук. На знімках артистка лежить на подушках в гамаку, при цьому на ній злитний білий купальник з трендовою в цьому сезоні шнурівкою на грудях і грубі білі кросівки на платформі.
Щаслива Каменських підставила обличчя сонцю і закрила очі.
Вона також зробила фото в дзеркалі в даному аутфиті, доповнивши його чорним парео.
Настя Каменських здивувала незвичайним пляжним чином (фото: instagram.com/kamenskux)
Фолловери не залишилися байдужими і засипали Настю захопленими коментарями.
Скріншот коментарів
Раніше Настя Каменських в бікіні показала своїх гарячих шоу-герлз і спокусила фото в одному халаті.