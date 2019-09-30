"Лялечка": Леся Нікітюк похвалилася ефектним луком в шкіряній міні-спідниці

Ефектна телеведуча відправилася в Хмельницький
Леся Нікітюк балує своїх шанувальників, регулярно демонструючи ефектні осінні образи. Приміром, вона викликала справжній фурор в мережі, поділившись гарячим кадром з атмосферним фотосесії, на якому позує толпес посеред поля. Втім, пикантні місця вона прикрила накинутим згори пальто. На новому кадрі ведуча також демонструє принади своєї фігури.
Леся приміряла вражаючий стильний лук - чорну шкіряну міні-спідницю з заклепками і блискучу футболку з тигровим принтом. Завершують образ чорна сумочка на ланцюжку і красиво укладене локонами волосся. Одну руку артистка піднесла до обличчя і загадково дивиться в об'єктив.
"Хмельницький", - лаконічно підписала фото Нікітюк.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Підписникам дуже сподобався вражаючий аутфит теледіви, про що вони поспішили повідомити в коментарях. Особливо багатьох вразила ефектна спідниця Лесі.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Раніше весела Леся Нікітюк показала свій "образ дня", при цьому ведуча позувала в... туалеті.