"Лялечка": Леся Нікітюк похвалилася ефектним луком в шкіряній міні-спідниці

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ефектна телеведуча відправилася в Хмельницький

Леся Нікітюк балує своїх шанувальників, регулярно демонструючи ефектні осінні образи. Приміром, вона викликала справжній фурор в мережі, поділившись гарячим кадром з атмосферним фотосесії, на якому позує толпес посеред поля. Втім, пикантні місця вона прикрила накинутим згори пальто. На новому кадрі ведуча також демонструє принади своєї фігури.

Леся приміряла вражаючий стильний лук - чорну шкіряну міні-спідницю з заклепками і блискучу футболку з тигровим принтом. Завершують образ чорна сумочка на ланцюжку і красиво укладене локонами волосся. Одну руку артистка піднесла до обличчя і загадково дивиться в об'єктив.

"Хмельницький", - лаконічно підписала фото Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписникам дуже сподобався вражаючий аутфит теледіви, про що вони поспішили повідомити в коментарях. Особливо багатьох вразила ефектна спідниця Лесі.

Красуня

спідниця вогонь

Наша ЛЕДІ ЛЕ

Спідниця класна

Супер.

Стильно

Ліс ти родзинка а не кафе. Ти супер.

Лялечка!!

Леся!!! Ти що то так захорошелааа! То клатч, то сумка! НоГи, без слів! Полякова сумує

Гарна як ізюм,тю,солодка

Ти сонечко

Лесюня, ти -супер

Ось це спідниця!

модно виглядаєш Леся

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше весела Леся Нікітюк показала свій "образ дня", при цьому ведуча позувала в... туалеті.