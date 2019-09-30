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"Лялечка": Леся Нікітюк похвалилася ефектним луком в шкіряній міні-спідниці

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.09.2019 - 11:36
"Лялечка": Леся Нікітюк похвалилася ефектним луком в шкіряній міні-спідниці
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ефектна телеведуча відправилася в Хмельницький

Леся Нікітюк балує своїх шанувальників, регулярно демонструючи ефектні осінні образи. Приміром, вона викликала справжній фурор в мережі, поділившись гарячим кадром з атмосферним фотосесії, на якому позує толпес посеред поля. Втім, пикантні місця вона прикрила накинутим згори пальто. На новому кадрі ведуча також демонструє принади своєї фігури.

Леся приміряла вражаючий стильний лук - чорну шкіряну міні-спідницю з заклепками і блискучу футболку з тигровим принтом. Завершують образ чорна сумочка на ланцюжку і красиво укладене локонами волосся. Одну руку артистка піднесла до обличчя і загадково дивиться в об'єктив.

"Хмельницький", - лаконічно підписала фото Нікітюк.

&quot;Лялечка&quot;: Леся Нікітюк похвалилася ефектним луком в шкіряній міні-спідниці

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписникам дуже сподобався вражаючий аутфит теледіви, про що вони поспішили повідомити в коментарях. Особливо багатьох вразила ефектна спідниця Лесі.

  • Красуня
  • спідниця вогонь
  • Наша ЛЕДІ ЛЕ
  • Спідниця класна
  • Супер.
  • Стильно
  • Ліс ти родзинка а не кафе. Ти супер.
  • Лялечка!!
  • Леся!!! Ти що то так захорошелааа! То клатч, то сумка! НоГи, без слів! Полякова сумує
  • Гарна як ізюм,тю,солодка
  • Ти сонечко
  • Лесюня, ти -супер
  • Ось це спідниця!
  • модно виглядаєш Леся

&quot;Лялечка&quot;: Леся Нікітюк похвалилася ефектним луком в шкіряній міні-спідниці

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше весела Леся Нікітюк показала свій "образ дня", при цьому ведуча позувала в... туалеті.

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