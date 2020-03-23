Лялька: Настя Каменських блиснула екстремальним декольте в трендовому образі на Голосі країни -10

Співачка з'явилася на екрані з незвичною зачіскою
Настя Каменських блищить в ювілейному сезоні шоу Голос країни-10 в компанії коханого чоловіка Потапа. Парочка зіркових тренерів переживає за кожного учасника своєї команди під вокальних нокаутів і невпинно спостерігає за конкурсантами конкурентів, щоб зробити "крадіжку" кращих з кращих. Але шоу – це ще і прекрасна можливість блиснути ефектним вбранням і покрасуватися в стильному образі на очах у всієї країни. Так, Настя показала свій лук у комбінезоні кольору хакі і з масивними прикрасами на шиї.
Зірка віддала перевагу вбранню з екстремальним декольте до талії і трендовій моделі низу – укорочені брюки з імітацією карманів з боків. В якості прикраси на шиї у Насті красуються масивні кольє у вінтажному стилі з безліччю ланцюгів і підвісок. Взуття – босоніжки з тонкими ремінцями. Співачка зібрала гладку зачіску у високий пучок, максимально відкривши обличчя, і продемонструвала ефектний макіяж з акцентом на виразні очі.
"Тепер я чекаю неділь навіть більше! Ми всі дуже старалися, щоб порадувати вас, поки ви вдома, підтримати і здивувати. А є чим дивувати! Лірика, драйв та шалена енергетика", - охарактеризувала Настя атмосферу, що панує на шоу.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Образ Насті підкорив її прихильників, і вони невпинно писали зірці компліменти.
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Раніше Настя Каменських поділилася власною формулою щастя та розсекретила її складові.