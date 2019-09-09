Мішина ксенія і Женя Кот про почуття один до одного: "На паркеті можемо дозволити собі більше"

Третій ефір шоу Танці з зірками 2019 підготував шанувальникам проекту ще більше інтриг і пікантних деталей. Зазначимо, що чи не з першого ефіру (25 серпня) в мережі заговорили про можливі романтичних стосунках однієї з пар-фаворитів. Мова йде про актрису Ксенію Мішину та хореографа Женю Кота.

Справа в тому, що ще під час першого ефіру, коли пара виконала фокстрот, Женя Кот пристрасно поцілував свою зоряну партнуршу.

“Коли ми репетирували танець, наші поцілунки були не справжніми! А на паркеті Женя поцілував мене по-справжньому. Відірватися від нього було дуже складно", - зізналася Мішина.

“Мене дуже захопила пристрасть, коли поряд з тобою така красива, сексуальна жінка. Тобі важко утриматися", - каже Кот.

Після першого ефіру і його учасники, і члени журі впевнені - між Ксенією та Женею зародилися відносини.

При цьому під час третього ефіру Танців з зірками (8 вересня) пара зважилася відповісти на каверзні запитання.

"Друзі, зараз дуже багато розмов з приводу наших з Женею відносин, але..." - починає Мішина.

"Але я так скажу: на паркеті ми можемо дозволити собі більше, ніж дозволяємо в реальному житті зараз", - підсумував Женя Кот.

На третьому ефірі Кот і Мішина представили пристрасне танго, яке члени журі оцінили у 27 балів (з 30-ти можливих).

Мішина Ксенія і Женя Кот – Танго – Танці з зірками 2019

“Часом я вірю цій грі. І думаю, може між вами і правда щось виникло. Ви така актриса, Ксенія. І ви удвох мене перенесли кудись в інші світи. У вас так гарно виходить разом", - прокоментував танець Франциско Гомес.

"Я бачу вашу драму, коли почуття і мораль йдуть поруч", - також інтригуюче прокоментувала виступ пари Катерина Кухар.

Зазначимо, що у хореографа Жені Кота є дружина - Наталія Татаринцева. Крім того, Ксенія Мішина сама виховує сина Платона.

Результат голосування членів журі, третій ефір Танці з зірками 2019

До речі, Влад Яма вже висловився з приводу результатів третього ефіру. За словами члена журі проекту, були пари, які танцювали гірше Серьоги.

Також до цього Анна Різатдінова зізналася в почуттях до партнера по Танці з зірками 2019.