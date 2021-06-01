Ксенія Мішина відверто розповіла, чому пішла від батька свого сина

На той момент Ксенія вчилася в університеті ім. Карпенка-Карого і не хотіла серйозних стосунків, але її залицяльник виявився наполегливим. Одного ранку Мішина прокинулася і подумала, що їй чогось не вистачає і "можливо, вона любить цю людину".

Коли пара почала жити разом, все йшло гладко, але варто було Ксенії завагітніти, як обранець проявив свою жорстоку сторону.

"Я тоді була залежна від нього у фінансовому плані. Мені не вистачає грошей, я хочу їсти, я їздила в університет. Він відповідав: "всього цього вистачає, не поїси, сама йди заробляй". Ось ці маніпуляції, абьюзерство", - зізналася знаменитість.

Як розповіла Ксенія, її чоловік насолоджувався владою над нею: змушував прибирати і готувати, навіть коли їй було погано під час токсикозу і вона ледь могла зайти на кухню. Тоді актриса подзвонила своїм батькам і сказала: "будь ласка, заберіть мене з цього пекла".

В результаті до Мішиної приїхала її мама, зібрала речі і забрала актрису в Севастополь. Після народження сина Платона перший чоловік зник і участь в житті дитини не бере.

Ксенія Мішина обожнює свого сина Платона (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Син Ксенії жодного разу не бачив батька, а ось актрисі довелося з ним зустрітися ще раз.

"Я не бачила його років 5, і ось він намалювався. Прийшов в театр, де я працювала, і зробив таку маленьку виставу. Я дивилася спектакль, до мене увірвався мій колишній, взяв мене за волосся, виштовхав мене з балкона і спустив зі сходинок. Я почала плакати, кричати. Він дуже обережно все робив, щоб у мене не було на тілі слідів. Почав кричати: "де моя дитина?" Він був п'яний. Потім я пішла в поліцію, а поліція мені сказала: "Ну що ж ви зараз прийшли, а не вчора. Немає на вас ніяких слідів, тому ми не можемо нічого зробити", - поділилася Мішина.

Після цього артистка в соцмережах отримувала ще багато звинувачень і образ від колишнього чоловіка, який пред'являв претензії на Платона. Йому актриса дала лише одну відповідь:"Тут немає нічого твого".