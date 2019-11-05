Крутий тато! Сергій Бабкін зворушив щасливою прогулянкою з маленьким синочком

Артист показав, як проводить час з малюком
Сергій Бабкін 4 листопада відзначив 13-річчя сина Артура і зворушливо привітав хлопчика з святом, він навіть "подарував" йому ранкове занурення в купіль, адже артист щоденно здійснює пробіжки і майже завжди купає вна свіжому повітрі. озитивні емоції у шанувальників співака викликають ставлення зоряного тата до маленькому синові Єлисею. Незважаючи на вік, малюк встиг стати шанувальником Сергія – співак і актор із задоволенням співає йому свої хіти і нові композиції, а також бере на концерти буквально з перших місяців життя. На сторінці в Instagram артист опублікував щасливе фото з Єлисеєм на руках.
Зірковий тато "сховався" за малюком і визирає, дивлячись у камеру з хитрим прищуром і посмішкою. Хлопчик повернутий спиною до фотографа – його обличчя батьки поки що не показують. Єлисей одягнений у теплий світлий комбінезон для прогулянок на свіжому повітрі.
"Тепло!" - символічно підписав душевне фото з молодшим сином Бабкін.
Сергій Бабкін з сином (Фото: instagram.com/babkin_official)
Шанувальники не змогли залишатися в стороні після перегляду трепетного знімка. Вони поспішили поділитися своїми спостереженнями з Сергієм.
Скріншот коментарів
Раніше Сергій Бабкін розповів, як ледь не розлучився з дружиною Сніжаною Бабкіною і зізнався, яке містичне явище врятувало їх шлюб.