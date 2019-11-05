Крутий тато! Сергій Бабкін зворушив щасливою прогулянкою з маленьким синочком

Сергій Бабкін з сином (Фото: instagram.com/babkin_official)

Артист показав, як проводить час з малюком

Сергій Бабкін 4 листопада відзначив 13-річчя сина Артура і зворушливо привітав хлопчика з святом, він навіть "подарував" йому ранкове занурення в купіль, адже артист щоденно здійснює пробіжки і майже завжди купає вна свіжому повітрі. озитивні емоції у шанувальників співака викликають ставлення зоряного тата до маленькому синові Єлисею. Незважаючи на вік, малюк встиг стати шанувальником Сергія – співак і актор із задоволенням співає йому свої хіти і нові композиції, а також бере на концерти буквально з перших місяців життя. На сторінці в Instagram артист опублікував щасливе фото з Єлисеєм на руках.

Зірковий тато "сховався" за малюком і визирає, дивлячись у камеру з хитрим прищуром і посмішкою. Хлопчик повернутий спиною до фотографа – його обличчя батьки поки що не показують. Єлисей одягнений у теплий світлий комбінезон для прогулянок на свіжому повітрі.

"Тепло!" - символічно підписав душевне фото з молодшим сином Бабкін.

Сергій Бабкін з сином (Фото: instagram.com/babkin_official)

Шанувальники не змогли залишатися в стороні після перегляду трепетного знімка. Вони поспішили поділитися своїми спостереженнями з Сергієм.

Ви крутий татусь!

Ну дуже тепло і чудово!

Який Ви зворушливий

Щасливий татусь

Дуже тепло!

Ай, любов

Як же приємно притиснути до себе цей солоденький клубочок щастя!

Скріншот коментарів

Раніше Сергій Бабкін розповів, як ледь не розлучився з дружиною Сніжаною Бабкіною і зізнався, яке містичне явище врятувало їх шлюб.