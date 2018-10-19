Крутий образ: Каменських заінтригувала прихильників зміною іміджу

Колаж РБК-Україна

На фото співачка постала в абсолютно новому стилі

Відома українська співачка Настя Каменських, яка після розпаду дуету з Потапом стала виступати під псевдонімом NK, опублікувала інтригуючу фотографію на своїй сторінці в Instagram.

На фото Настя Каменських постала перед шанувальниками у зовсім новому образі. На ній блакитна блуза, синя спідниця, а волосся співачки заплетене в кіски з блакитними намистинками. Це один з тих образів, який Каменських використала у своєму новому кліпі до пісні Lomala.

Презентація нового кліпу і першого сольного альбому Насті Каменських відбулася 12 жовтня. Режисером відеороботи виступила талановита Таня Муиньо. У кліпі, за задумом режисера, балет роздягається і танцем передає, як людей може ломка від любові. Співачка з'явилася на відео в трьох образах, зокрема блондинки і сучасної Клеопатри.

Скріншот фото (instagram.com/kamenskux_daily)

Фанати з захопленням оцінили такий образ співачки і написали, що Настя зовсім не схожа на ту артистку, яку вони знали раніше.

"Як по мені, то Настя в такому образі вже не така, яку ми знаємо. Їй личить більш жіночне, ніжне і тендітне", - написала одна з прихильниць.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux_daily)

До речі, раніше ми писали про те, що Настя Каменських представила перший сольний альбом і яскравий кліп.

А також ми розповідали про те, що Настя Каменських вразила мережу яскравим вбранням.

Відео: РБК-Україна