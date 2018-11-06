"Цілодобово репетирувати не можу": Женя Кот зізнався, що повернення на Танці з зірками дається йому нелегко

Женя Кот і Michelle Andrade (фото: instagram.com/kot_jenya)

Танцюрист запевняє, що всі труднощі зараз — тимчасові

Танцюрист Женя Кот зазначив, що після серйозного лікування йому нелегко повертатися до форми. І все ж танцюрист підкреслює — це тимчасове явище.

"На диво для себе, так довго і цілодобово репетирувати, як раніше, поки що не можу. Але це тимчасове явище", — каже Женя Кот.

Нагадаємо, що після невтішного діагнозу — запалення легенів — відомий хореограф і учасник Танців з зірками 2018 Женя Кот був змушений пропускати не тільки репетиції, але також і прямі ефіри. Його зоряна танцівниця, співачка Michelle Andrade ставала у пару з іншими танцюристами.

На щастя, зібравшись силами і пройшовши прискорене лікування, Женя Кот повернувся на паркет Танців. Вже під час 11 ефіру танцювального шоу Кот і Andrade виконали чуттєвий Фолк під пісню "Червона рута".

Michelle Andrade і Женя Кот — Фолк

До цього Кот пропустив два прямих ефіри. За цей час він встиг скучити за проектом.

"Як же я скучив за цим! Ось, що лікує артиста. Тільки сцена і глядач... і справжній друг, моя партнерка Michelle Andrade. Я отримав величезне задоволення від нашого танцю. Мені здається, він вийшов дуже душевним і ніжним", — ділиться емоціями хореограф.

Зараз танцюрист заспокоює: навіть після настільки тривалої перерви він готовий "до бою".

"За ці три тижні я хоч і втратив фізичні сили, але накопичив дуже багато енергії, яку хочу віддавати!" — підсумував Кот.

Michelle Andrade і Женя Кіт під час 11 ефіру Танців з зірками (фото: instagram.com/mishvirmish)

Нагадаємо, раніше українсько-болівійська співачка Michelle Andrade вперше показала свою українську бабусю — Раїсу Тимофіївну.

Відео: РБК-Україна