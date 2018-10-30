Зірка футболу став найпопулярнішим користувачем Instagram

Фото: Кріштіану Роналду (колаж РБК-Україна)

Співачка Селена Гомес, що два роки поспіль утримувала лідерство, на цей раз віддала пальму першості

Гравець збірної Португалії та італійського "Ювентуса", футболіст Кріштіану Роналду став найпопулярнішою зіркою в соціальній мережі Instagram в 2018 році.

Його аккаунт зібрав рекордну кількість підписників – більше 144,3 мільйона чоловік.

Зазначимо, що з 2016 року найбільша кількість фоловерів була в американської співачки Селени Гомес – 144,318 мільйона чоловік. Однак цього разу артистка втратила пальму першості. Третьою за популярністю стала співачка Аріана Гранде з 132 мільйони передплатників.

Фото: Кріштіану Роналду (instagram.com/cristiano)

Швидше за все це пов'язано з тим, що у вересні Селена Гомес оголосила, що зробить перерву в користуванні соцмережею і займеться своїм здоров'ям. Кріштіану ж регулярно радує своїх шанувальників новими кадрами. Плюс до всього помітно зріс інтерес до його персони після того, як його недавно звинуватила в згвалтуванні американка Кетрін Майорг.

Кріштіану Роналду відкидає звинувачення і повідомляє, що секс був за обопільною згодою. Адвокати португальського футболіста вже подали апеляцію на заяву жінки.

Фото: Кріштіану Роналду (instagram.com/cristiano)

Наступним спортсменом за популярністю в Instagram йде форвард французького ПСЖ Неймар, який має 104 мільйони підписників.

Раніше ми писали про те, що Кріштіану Роналду увійшов у другу п'ятірку претендентів на Золотий м'яч-2018.

А також про те, що телеведучий Олександр Педан підірвав мережу пародією на Бейонсе і Роналду.

Відео: РБК-Україна