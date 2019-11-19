В червоному латексі і з екстремальним макіяжем: Кайлі Дженнер захопила яскравим образом

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка рекламує нову колекцію макіяжу

Кайлі Дженнер, яка нещодавно показала перші спекотні кадри з рекламної кампанії свого бренду, продовжує хвилювати шанувальників. Цього разу дівчина приміряла не менш яскравий образ все в тому ж святковому червоному відтінку. Судячи із зовнішнього вигляду 22-річної мільярдерки, її різдвяна колекція буде містити всі необхідні засоби для створення максимально ефектного макіяжу.

Ще один сексуальний образ Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для зйомки Кайлі приміряла червоне плаття з латексу, доповнене бантом, яке підкреслило видатні форми знаменитості. Доповнили його високі рукавички, а також сережки у вигляді великих каменів. Окремої уваги заслуговує макіяж молодшої з Кардашьян. Візажисти вирішили поставити акцент на очах, так і на губах відразу. Темно-рожеві тіні і довгі стрілки на повіках зробили погляд виразним і пристрасним. А помада винного відтінку виділила чуттєвість губ. Брови їй також ретельно промалювали, виділивши фірмовий розмашистий вигин.

Кайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

З допомогою яскравих кадрів Кайлі вирішила привернути увагу до запуску нових помад. "Відчуваю себе неслухняною в цьому році... Моя колекція Holiday '19 буде доступна завтра о 15:00 за тихоокеанським часом! Щоб відсвяткувати, ми пропонуємо безкоштовну доставку протягом всього дня! Не запізнюйтесь», – написала Дженнер під постом.

Нагадаємо, нещодавно Кайлі представила нову рекламну кампанію, де знялася в зухвалому сексуальному образі. Вона приміряла червону міні-сукню, суцільно покриту блискітками і доповнену величезним бантом ззаду. Завершував образ капелюшок у формі пакувального банта.