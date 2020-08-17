Красиві і щасливі: Маша Єфросиніна підкорила сімейними фото з прогулянки на яхті

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча в стильному літньому образі насолодилася часом з найближчими

Маші Єфросиніній поки що не вдалося побувати на морі цього літа, однак ведуча не сумує - вона із задоволенням проводить час на дачі і багато гуляє по Києву з чоловіком і дітьми. А днями сімейство влаштувало собі веселу і цікаву прогулянку по Дніпру на яхті. Барвистими і ніжними кадрами зірка поділилася в мережі.

Для річкової прогулянки теледіва вибрала стильний і зручний наряд - лляний костюм лавандового кольору з шорт і сорочки. Лук вона доповнила білим капелюшком і сонцезахисними окулярами.

Разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і сином Олександром Маша позувала на яхті на тлі мальовничих міських пейзажів.

"Люблю мою сім'ю. Люблю мій Київ", - підписала знімки Єфросиніна.

Маша Єфросиніна розчулила мережу сімейними фото з яхти (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі залишили багато теплих відгуків цьому чудесному сімейству, а деякі в черговий раз поцікавилися: а де ж донька ведучої Нана. Раніше Маша не раз пояснювала, що дівчинка не любить з'являтися на публічних фото і вона поважає її вибір.

дуже гарне фото

Дуже красива

Таке враження що у вас в сім'ї одна дитина

Ви прекрасні!

Навіть за фотографіями видно що ви любляча і щаслива сім'я

Класний комбенизон, гарного відпочинку!

Які ви класні та відкриті! Обожнюю за вами спостерігати! Щастя вам і успіху у всьому!!

Хочу такий костюмчик

Дивовижні фото, чудні ви

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна розсекретила, скільки заробляє її чоловік-чиновник Тимур Хромаєв.

Ми також повідомляли, що Маша Єфросиніна зізналася в змінах в житті через карантин і зачарувала фото з сином Олександром.