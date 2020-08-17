ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Красиві і щасливі: Маша Єфросиніна підкорила сімейними фото з прогулянки на яхті

Понеділок 17 серпня 2020 10:38
Красиві і щасливі: Маша Єфросиніна підкорила сімейними фото з прогулянки на яхті
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Ведуча в стильному літньому образі насолодилася часом з найближчими

Маші Єфросиніній поки що не вдалося побувати на морі цього літа, однак ведуча не сумує - вона із задоволенням проводить час на дачі і багато гуляє по Києву з чоловіком і дітьми. А днями сімейство влаштувало собі веселу і цікаву прогулянку по Дніпру на яхті. Барвистими і ніжними кадрами зірка поділилася в мережі.

Для річкової прогулянки теледіва вибрала стильний і зручний наряд - лляний костюм лавандового кольору з шорт і сорочки. Лук вона доповнила білим капелюшком і сонцезахисними окулярами.

Разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і сином Олександром Маша позувала на яхті на тлі мальовничих міських пейзажів.

Красиві і щасливі: Маша Єфросиніна підкорила сімейними фото з прогулянки на яхтіКрасиві і щасливі: Маша Єфросиніна підкорила сімейними фото з прогулянки на яхтіКрасиві і щасливі: Маша Єфросиніна підкорила сімейними фото з прогулянки на яхті

"Люблю мою сім'ю. Люблю мій Київ", - підписала знімки Єфросиніна.

Красиві і щасливі: Маша Єфросиніна підкорила сімейними фото з прогулянки на яхтіКрасиві і щасливі: Маша Єфросиніна підкорила сімейними фото з прогулянки на яхті

Маша Єфросиніна розчулила мережу сімейними фото з яхти (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі залишили багато теплих відгуків цьому чудесному сімейству, а деякі в черговий раз поцікавилися: а де ж донька ведучої Нана. Раніше Маша не раз пояснювала, що дівчинка не любить з'являтися на публічних фото і вона поважає її вибір.

  • дуже гарне фото
  • Дуже красива
  • Таке враження що у вас в сім'ї одна дитина
  • Ви прекрасні!
  • Навіть за фотографіями видно що ви любляча і щаслива сім'я
  • Класний комбенизон, гарного відпочинку!
  • Які ви класні та відкриті! Обожнюю за вами спостерігати! Щастя вам і успіху у всьому!!
  • Хочу такий костюмчик
  • Дивовижні фото, чудні ви

Красиві і щасливі: Маша Єфросиніна підкорила сімейними фото з прогулянки на яхтіКрасиві і щасливі: Маша Єфросиніна підкорила сімейними фото з прогулянки на яхті

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна розсекретила, скільки заробляє її чоловік-чиновник Тимур Хромаєв.

Ми також повідомляли, що Маша Єфросиніна зізналася в змінах в житті через карантин і зачарувала фото з сином Олександром.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Маша Єфросинінаобразсын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся