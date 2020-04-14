Красиві принцеси: Лілія Ребрик з донечкою в сукнях з подушок зачарували модним луком

Лілія Ребрик на карантині не втрачає оптимізм і гарний настрій. "Дика сімейка" вміє веселитися і не пропускає мережеві флешмоби, які нині охопили Instagram. Так, ведуча з доченьками Діаною і Поліною вже станцювала фірмовий танець під трек групи MOZGI - "No Hugs No Kisses". Тепер настала черга долучитися до ще одного челленджу – популярним фото з подушками замість сукні! Лілія і Діана з задоволенням підхопили модний бешкетний настрій і показали власну версію вбрання з підручних засобів.

Теледіва та її 7-річна донька вирішили продемонструвати family look в ніжно-лілових тонах. Мама і дівчинка зробили кумедне фото, зобразивши здивування на обличчях. Варто зазначити, що Лілія і її дочка також є актрисами, тому жива міміка і вміння тримаються в кадрі для них – звична справа. Ведуча і дівчинка позують босоніж, а теледіва, користуючись нагодою, засвітила на камеру стрункі ніжки.

"Доброго ранку! Карантинимо як можемо", - підписала кадр Лілія і уточнила, що підтримала старшу дочку в #pillowchallenge.

Фото: Лілія Ребрик з донькою (instagram.com/liliia.rebrik)

Прихильники ведучої завалили зіркову родину компліментами.

Дуже гарні, вам личать такі сукні

Чудове фото

Дуже гарні

Які ви красиві принцеси

Красуні

Ви чудові! Як вам пасує цей колір

Які красиві

Модельки

Скріншот коментарів

Раніше Слава Камінська з НеАнгелів з дочкою Лаурою позували у вбраннях з подушок. Мама і донька вирішили не відставати від мережевої "карантинної" моди.