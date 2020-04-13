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Мама-аніматор: гнучка Лілія Ребрик показала, як розважає доньку на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2020 - 12:29
Мама-аніматор: гнучка Лілія Ребрик показала, як розважає доньку на карантині
Фото: Лілія Ребрик з дочкою (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча похвалилася вражаючою розтяжкою

Лілія Ребрик з сім'єю вирішили проводити карантин на дачі - адже там є двір, де можна погратися і позасмагати, багато свіжого повітря і красива природа. Телеведуча з чоловіком навіть вирішили зайнятися садом і городом і вже почали втілювати це в реальність - разом з доньками Діаною і Поліною вона посадила розсаду, а також виконала давню мрію мати кущ бузку біля входу на дільницю. Зірка намагається вигадувати нові і нові ідеї, щоб доньки не нудьгували на самоізоляції.

Так, Лілія згадала свої заняття гімнастикою в юності і влаштувала веселу "виставу" для молодшої доньки Поліни, а відео показала в Instagram. Артистка взяла дитячий надувний м'яч замість гімнастичного і виконала ефектний трюк з підкиданням його в повітря, а сама в цей час зробила "колесо", не торкаючись землі. Дівчинка сидить на підвісній гойдалці і заливисто сміється у відповідь на мамині фокуси.

"Мій глядач", - каже задоволена Ребрик в кадрі.

"Мама-аніматор!. Або йшов 30-й день карантину... А як ви своїх дітей ще розважаєте? підкиньте ідейки", - звернулася до підписників ведуча.

Відео: Лілія Ребрик з дочкою (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери прийшли в захват від спортивної форми та грації Лілії і подякували за її відмінну ідею і дозу позитиву.

  • Чудова ідея для розваги. Адже нашим діткам зараз необхідна увага батьків, а батькам необхідно відчувати й бачіті, що їхні дітки щасливі
  • Ого, ви шикарні
  • Вау!!!!!Це мега крута матуся
  • Дуже красиво пооучилось
  • Така пластична.
  • Вау
  • Життя прекрасна у всіх її проявах))
  • Вау, Лілечка ви супер!
  • Ліля, ви така, класна, така молодець.Я захоплююсь вами
  • Ви прекрасні!!! Щоразу отримую море позитиву!!! Спасибі
  • Мама - супер - аніматор
  • Яка ви прикольна з донечкою
  • яка ві позитивна
  • Ви супер!!!
  • гімнастки «колишніми» - не бувають

Мама-аніматор: гнучка Лілія Ребрик показала, як розважає доньку на карантині

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

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