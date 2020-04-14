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Красиві принцеси: Лілія Ребрик з донечкою в сукнях з подушок зачарували модним луком

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.04.2020 - 10:56
Красиві принцеси: Лілія Ребрик з донечкою в сукнях з подушок зачарували модним луком
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія і Діана долучилися до модного челленджу

Лілія Ребрик на карантині не втрачає оптимізм і гарний настрій. "Дика сімейка" вміє веселитися і не пропускає мережеві флешмоби, які нині охопили Instagram. Так, ведуча з доченьками Діаною і Поліною вже станцювала фірмовий танець під трек групи MOZGI - "No Hugs No Kisses". Тепер настала черга долучитися до ще одного челленджу – популярним фото з подушками замість сукні! Лілія і Діана з задоволенням підхопили модний бешкетний настрій і показали власну версію вбрання з підручних засобів.

Теледіва та її 7-річна донька вирішили продемонструвати family look в ніжно-лілових тонах. Мама і дівчинка зробили кумедне фото, зобразивши здивування на обличчях. Варто зазначити, що Лілія і її дочка також є актрисами, тому жива міміка і вміння тримаються в кадрі для них – звична справа. Ведуча і дівчинка позують босоніж, а теледіва, користуючись нагодою, засвітила на камеру стрункі ніжки.

"Доброго ранку! Карантинимо як можемо", - підписала кадр Лілія і уточнила, що підтримала старшу дочку в #pillowchallenge.

Красиві принцеси: Лілія Ребрик з донечкою в сукнях з подушок зачарували модним луком

Фото: Лілія Ребрик з донькою (instagram.com/liliia.rebrik)

Прихильники ведучої завалили зіркову родину компліментами.

  • Дуже гарні, вам личать такі сукні
  • Чудове фото
  • Дуже гарні
  • Які ви красиві принцеси
  • Красуні
  • Ви чудові! Як вам пасує цей колір
  • Які красиві
  • Модельки

Скріншот коментарів

Раніше Слава Камінська з НеАнгелів з дочкою Лаурою позували у вбраннях з подушок. Мама і донька вирішили не відставати від мережевої "карантинної" моди.

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Новини України Лілія Ребрик
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