Красиві принцеси: Лілія Ребрик з донечкою в сукнях з подушок зачарували модним луком

Лілія і Діана долучилися до модного челленджу
Лілія Ребрик на карантині не втрачає оптимізм і гарний настрій. "Дика сімейка" вміє веселитися і не пропускає мережеві флешмоби, які нині охопили Instagram. Так, ведуча з доченьками Діаною і Поліною вже станцювала фірмовий танець під трек групи MOZGI - "No Hugs No Kisses". Тепер настала черга долучитися до ще одного челленджу – популярним фото з подушками замість сукні! Лілія і Діана з задоволенням підхопили модний бешкетний настрій і показали власну версію вбрання з підручних засобів.
Теледіва та її 7-річна донька вирішили продемонструвати family look в ніжно-лілових тонах. Мама і дівчинка зробили кумедне фото, зобразивши здивування на обличчях. Варто зазначити, що Лілія і її дочка також є актрисами, тому жива міміка і вміння тримаються в кадрі для них – звична справа. Ведуча і дівчинка позують босоніж, а теледіва, користуючись нагодою, засвітила на камеру стрункі ніжки.
"Доброго ранку! Карантинимо як можемо", - підписала кадр Лілія і уточнила, що підтримала старшу дочку в #pillowchallenge.
Фото: Лілія Ребрик з донькою (instagram.com/liliia.rebrik)
Прихильники ведучої завалили зіркову родину компліментами.
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Раніше Слава Камінська з НеАнгелів з дочкою Лаурою позували у вбраннях з подушок. Мама і донька вирішили не відставати від мережевої "карантинної" моди.