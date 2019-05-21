Такі гарні: Каменських з Потапом повеселилися на неонової вечірці Позитива

Знаменита пара погуляла на дні народження колеги в яскравих нарядах
На днях учасник гуртів "Время и Стекло" та MOZGI Олексій Завгородній, більше відомий як Позитив, відсвяткував свій день народження - 19 травня артистові виповнилося 30 років. На честь цієї події він влаштував яскраву "неонову" вечірку, яку відвідали багато його друзі та колеги по цеху - наприклад, Надя Дорофєєва в пікантних шортиках і маєчці. Привітати музиканта прийшла і Настя Каменських в компанії Потапа.
На своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала кілька барвистих фото з заходу. Для торжества вона обрала вбрання у рамках "дрес-коду" і блищала в облягаючій міні-сукні неоново-салатового відтінку. Співачка доповнила образ білими кросівками та шкарпетками в тон сукні. Потап же був у футболці футбольного клубу "Барселона" і шортах - все в тому ж кольорі, що і наряд Каменських, а також помаранчевій кепці.
Фото: Потап і Настя Каменських погуляли на дні народження Позитиву (instagram.com/kamenskux)
Артистка показала кілька знімків, на яких вона позує одна, а також разом з дружиною Позитива, а також поділилася двома загальними кадрами, на яких вони позують всі вчотирьох. При цьому Настя стоїть поряд з Позитивом, а дружина останнього з букетом квітів у руках - біля Потапа.
Фото: Потап і Настя Каменських погуляли на дні народження Позитиву (instagram.com/kamenskux)
Всі фотографії Каменських супроводила хештегом #отридцалово, ймовірно, маючи на увазі вік іменинника.
Фото: Потап і Настя Каменських погуляли на дні народження Позитиву (instagram.com/kamenskux)
Спільні фото з Потапом викликали бурхливі обговорення серед підписників співачки - багато хто відзначає, що вони дуже красива пара і вітають зі швидким весіллям, яке, за чутками, має відбутися 23 травня.
Також багато фанів захопилися ефектним образом Каменських.
Раніше ми писали про те, що Потап і Настя Каменських розіслали друзям таємні запрошення на церемонію одруження.
А також розповідали про те, що Настя Каменських прокоментувала інформацію про своє майбутнє весілля з Потапом.