Такі гарні: Каменських з Потапом повеселилися на неонової вечірці Позитива

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Знаменита пара погуляла на дні народження колеги в яскравих нарядах

На днях учасник гуртів "Время и Стекло" та MOZGI Олексій Завгородній, більше відомий як Позитив, відсвяткував свій день народження - 19 травня артистові виповнилося 30 років. На честь цієї події він влаштував яскраву "неонову" вечірку, яку відвідали багато його друзі та колеги по цеху - наприклад, Надя Дорофєєва в пікантних шортиках і маєчці. Привітати музиканта прийшла і Настя Каменських в компанії Потапа.

На своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала кілька барвистих фото з заходу. Для торжества вона обрала вбрання у рамках "дрес-коду" і блищала в облягаючій міні-сукні неоново-салатового відтінку. Співачка доповнила образ білими кросівками та шкарпетками в тон сукні. Потап же був у футболці футбольного клубу "Барселона" і шортах - все в тому ж кольорі, що і наряд Каменських, а також помаранчевій кепці.

Фото: Потап і Настя Каменських погуляли на дні народження Позитиву (instagram.com/kamenskux)

Артистка показала кілька знімків, на яких вона позує одна, а також разом з дружиною Позитива, а також поділилася двома загальними кадрами, на яких вони позують всі вчотирьох. При цьому Настя стоїть поряд з Позитивом, а дружина останнього з букетом квітів у руках - біля Потапа.

Фото: Потап і Настя Каменських погуляли на дні народження Позитиву (instagram.com/kamenskux)

Всі фотографії Каменських супроводила хештегом #отридцалово, ймовірно, маючи на увазі вік іменинника.

Фото: Потап і Настя Каменських погуляли на дні народження Позитиву (instagram.com/kamenskux)

Спільні фото з Потапом викликали бурхливі обговорення серед підписників співачки - багато хто відзначає, що вони дуже красива пара і вітають зі швидким весіллям, яке, за чутками, має відбутися 23 травня.

"Настя молодчина, ти як завжди на позитиві;)"

"Які красивущі пари"

"Дуже красиві і милі"

"Вогненний вогонь, ви крутыши"

"Круті такі"

"Ааа, які всі красиві"

"Так коли весілля?"

"Круто"

Також багато фанів захопилися ефектним образом Каменських.

"Секс леді"

"Яка ти красива"

"Ефектна пані"

"Ідеальна"

"Тобі дуже йде зелений, сексі"

Дуже виразний вигляд"

Раніше ми писали про те, що Потап і Настя Каменських розіслали друзям таємні запрошення на церемонію одруження.

А також розповідали про те, що Настя Каменських прокоментувала інформацію про своє майбутнє весілля з Потапом.

До речі, Настя Каменських умилила мережу фото з батьками.