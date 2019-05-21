Такие красивые: Каменских с Потапом повеселились на неоновой вечеринке Позитива

Знаменитая пара погуляла на дне рождения коллеги в ярких нарядах
На днях участник групп "Время и Стекло" и MOZGI Алексей Завгородний, больше известный как Позитив, отпраздновал свой день рождения - 19 мая артисту исполнилось 30 лет. В честь этого события он устроил яркую "неоновую" вечеринку, которую посетили многие его друзья и коллеги по цеху - к примеру, Надя Дорофеева в пикантных шортиках и маечке. Поздравить музыканта пришли и Настя Каменских в компании Потапа.
На своей странице в Instagram Настя опубликовала несколько красочных фото с мероприятия. Для торжества она выбрала наряд в рамках "дресс-кода" и блистала в облегающем мини-платье неоново-салатового оттенка. Певица дополнила образ белыми кроссовками и носками в тон платью. Потап же был в футболке футбольного клуба "Барселона" и шортах - все в том же цвете, что и наряд Каменских, а также оранжевой кепке.
Фото: Потап и Настя Каменских погуляли на дне рождения Позитива (instagram.com/kamenskux)
Артистка показала несколько снимков, на которых она позирует одна, а также вместе с женой Позитива, а также поделилась двумя общими кадрами, на которых они позируют все вчетвером. При этом Настя стоит рядом с Позитивом, а супруга последнего с букетом цветов в руках - возле Потапа.
Фото: Потап и Настя Каменских погуляли на дне рождения Позитива (instagram.com/kamenskux)
Все фотографии Каменских сопроводила хештегом #отридцалово, вероятно, имея в виду возраст именинника.
Фото: Потап и Настя Каменских погуляли на дне рождения Позитива (instagram.com/kamenskux)
Совместные фото с Потапом вызвали бурные обсуждения среди подписчиков певицы - многие отмечают, что они очень красивая пара и поздравляют со скорой свадьбой, которая, по слухам, должна состояться 23 мая.
Также многие фаны восхитились эффектным образом Каменских.
Ранее мы писали о том, что Потап и Настя Каменских разослали друзьям тайные приглашения на церемонию бракосочетания.
А также рассказывали о том, что Настя Каменских прокомментировала информацию о своей предстоящей свадьбе с Потапом.