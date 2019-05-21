Такие красивые: Каменских с Потапом повеселились на неоновой вечеринке Позитива

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Знаменитая пара погуляла на дне рождения коллеги в ярких нарядах

На днях участник групп "Время и Стекло" и MOZGI Алексей Завгородний, больше известный как Позитив, отпраздновал свой день рождения - 19 мая артисту исполнилось 30 лет. В честь этого события он устроил яркую "неоновую" вечеринку, которую посетили многие его друзья и коллеги по цеху - к примеру, Надя Дорофеева в пикантных шортиках и маечке. Поздравить музыканта пришли и Настя Каменских в компании Потапа.

На своей странице в Instagram Настя опубликовала несколько красочных фото с мероприятия. Для торжества она выбрала наряд в рамках "дресс-кода" и блистала в облегающем мини-платье неоново-салатового оттенка. Певица дополнила образ белыми кроссовками и носками в тон платью. Потап же был в футболке футбольного клуба "Барселона" и шортах - все в том же цвете, что и наряд Каменских, а также оранжевой кепке.

Фото: Потап и Настя Каменских погуляли на дне рождения Позитива (instagram.com/kamenskux)

Артистка показала несколько снимков, на которых она позирует одна, а также вместе с женой Позитива, а также поделилась двумя общими кадрами, на которых они позируют все вчетвером. При этом Настя стоит рядом с Позитивом, а супруга последнего с букетом цветов в руках - возле Потапа.

Фото: Потап и Настя Каменских погуляли на дне рождения Позитива (instagram.com/kamenskux)

Все фотографии Каменских сопроводила хештегом #отридцалово, вероятно, имея в виду возраст именинника.

Фото: Потап и Настя Каменских погуляли на дне рождения Позитива (instagram.com/kamenskux)

Совместные фото с Потапом вызвали бурные обсуждения среди подписчиков певицы - многие отмечают, что они очень красивая пара и поздравляют со скорой свадьбой, которая, по слухам, должна состояться 23 мая.

"Настя молодчина, ты как всегда на позитиве;)"

"Какие красивущие пары"

"Очень красивые и милые"

"Огненный огонь, вы крутыши"

"Крутые такие"

"Ааа, какие все красивые"

"Так когда свадьба?"

"Круто"

Также многие фаны восхитились эффектным образом Каменских.

"Секс леді"

"Какая ты красивая"

"Ефектна пані"

"Идеальная"

"Тебе очень идет зеленый, секси"

Дуже виразний вигляд"

Ранее мы писали о том, что Потап и Настя Каменских разослали друзьям тайные приглашения на церемонию бракосочетания.

А также рассказывали о том, что Настя Каменских прокомментировала информацию о своей предстоящей свадьбе с Потапом.

Кстати, Настя Каменских умилила сеть фото с родителями.