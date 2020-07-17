Красива навіть у захисній масці: Шарліз Терон показала, як виглядає в звичайному житті

Шарліз Терон (фото: instagram.com/psfilmfest)

44-річна актриса і на карантині прекрасна

Шарліз Терон – одна із найбільш привабливих жінок планети – не втомлюється вражати своєю красою численних шанувальників. Варто голлівудській зірці з'явитися на червоній доріжці, як фанати всього світу просто втрачають дар мови. Блондинка з бездоганними рисами обличчя і стрункою фігурою вміє зробити будь-який образ неперевкршеним. Але навіть у звичайному житті Шарліз Терон не може не привертати увагу.

Нове фото Терон підкорило мережу (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Кілька годин тому на сторінці актриси в мережі Instagram з'явилося нове фото. Зірка позує за кермом свого авто, надівши захисну маску. Вона дивиться в камеру трохи зухвало і серйозно, таким чином, бажаючи зробити образ більш суворим. В тексті, який супроводжує знімок, вона без зайвої цензури висловила свою думку щодо людей, які в розпал пандемії дозволяють собі ходити без маски.

Тим не менш, шанувальники не образилися на зухвале висловлювання. Вони, навпаки, почали хвалити знаменитість, яка їм видалася суворою, але справедливою. А також неймовірно красивою. «Спасибі тобі за те, що ти стала голосом совісті», «Я ношу її вже 4 місяці», «Навіть у масці я впізнаю ці прекрасні очі», «Прекрасна», «Ти найкраща», «Моя королева», «О боже», «Особлива», «Я люблю тебе дуже сильно», «Я люблю тебе, моя платонічна любов», «Ці очі... Ти чудова», «Красива. Я ношу маску, їх у мене багато»...

Шарліз прекрасна завжди (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Раніше Шарліз опублікувала фото, зроблене в ліжку відразу після пробудження. Вона лежить у подушках разом зі своїм домашнім улюбленцем – псом Джонні. «Лінивий ранок», – написала знаменита блондинка. Виглядає Шарліз просто чудово: гладка шкіра, свіже свіже обличчя і щаслива посмішка... Щоправда, не виключено, що 44-річна актриса використовувала фільтр і редактор для обробки фото. Що, тим не менш, не заважає фанатам щоразу захоплюватися зіркою.