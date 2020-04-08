Чарівна родина: Гвінет Пелтроу захопила мережу красою дітей на рідкому загальному фото

Гвінет Пелтроу з дітьми (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Зірка дякує дітей за підтримку

Гвінет Пелтроу у своєму мікроблозі приділяє максимум уваги власному бренду Goop, його розкруткі і іншим робочим проектам. Любить вона показувати свою рутину, корисну їжу, а також надихати шанувальників на щасливі зміни у способі життя... А ось кадри з дітьми там – велика рідкість. А тому і великий сюрприз для всіх фоловерів відомої актриси.

Кілька годин тому Гвінет показала, як вони з дітьми проводять карантин. Щаслива матуся позує з дітьми-підлітками: 15-річна Еппл, а також 14-річний Мозес. «Робота вдома з певною моральною підтримкою», – написала Пелтроу під знімком.

Гвінет з дітьми (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Щаслива мама сидить посередині, а діти стали по боках – їх видно не повністю. Тим не менш, зауважити, якими вони ростуть красивими, фанатам вдалося. Вони заходилися писати компліменти і приємні слова, називаючи Гвінет з дітьми «неймовірно гарною сім'єю». З чим важко не погодитися. Світловолосі і сіроокі, діти поєднали в собі кращі риси обох батьків: як вічно молодої Гвінет, так і знаменитого батька, музиканта Кріса Мартіна.

Пізніше Гвінет показала ще одне незвичайне фото, на якому продемонструвала свою бездоганну фігуру. Зірка одягла сірий брючний костюм, який доповнила чорним бюстгальтером. З голим животом, у зухвалій позі вона виглядає неймовірно молодо. Але знаменитість зовсім не хотіла хвалитися своєю нев'янучою красою. З допомогою знімка вона розповіла про новий благодійний проект.

47-річна актриса у відмінній формі (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

«Це інтерв'ю @townandcountrymag, схоже, було давним-давно. Журнал знаходиться на стендах, і ви можете прочитати трохи більше про те, як з'явився @goop, але я хочу використати цю можливість, щоб висвітлити героїчних людей, які ризикують своїм життям, щоб ми могли перечекати цей карантин вдома. Ми потребуємо вас. Фонд Frontline Responders Fund захищає цих сміливців необхідними засобами індивідуального захисту, щоб вони теж могли благополучно повернутися додому до своїх родин. На цьому тижні @goop пожертвує 25% прибутку від продажу нашій 20% -ної сироватки GOOPGLOW з вітаміном с і гіалуроновою кислотою, а також куртки G. Label Lauren і Vasquez Culottes...», – повідомила популярна актриса і бізнесвумен.