Красива пара! Вагітна дочка Ольги Сумської поділилася рідкісним фото з чоловіком

Антоніна зворушила шанувальників ніжним кадром з коханим
Знаменита українська актриса Ольга Сумська знову стане бабусею - її старша дочка, 29-річна Антоніна Паперна вагітна другою дитиною. Радісну новину вона повідомила в перший день 2020 року, поділившись відео біля ялинки з помітно кругленьким животиком. При цьому Тоня, яка пішла по стопах матері і також стала актрисою, воліє не надто афішувати своє особисте життя. Разом з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем і їх дворічною донькою вона живе в Москві. До речі, її маля досі ніхто не бачив!
Та і спільні фото з чоловіком з'являються в акаунті Паперної дуже рідко - тим сильніше порадував поклонинков свіжий кадр. Артистка опублікувала ніжний чорно-білий портрет з коханим, на якому вони притислися головами один до одного і серйозно дивляться в об'єктив.
"Дуже серйозні", - прокоментувала знімок Тоня.
Фото: Антоніна Паперна і Володимир Яглич (instagram.com/tonya_papernaya)
Підписники поспішили прокоментувати миле фото, радіючи щастю подружжя і відзначаючи, що вони дуже красива пара. А щаслива майбутня бабуся залишила їм ніжні сердечка.
Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)
Нагадаємо, Ольга Сумська відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею. Актриса зазначила, що стать дитини вони поки що не знають.