Красива пара! Вагітна дочка Ольги Сумської поділилася рідкісним фото з чоловіком

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Антоніна зворушила шанувальників ніжним кадром з коханим

Знаменита українська актриса Ольга Сумська знову стане бабусею - її старша дочка, 29-річна Антоніна Паперна вагітна другою дитиною. Радісну новину вона повідомила в перший день 2020 року, поділившись відео біля ялинки з помітно кругленьким животиком. При цьому Тоня, яка пішла по стопах матері і також стала актрисою, воліє не надто афішувати своє особисте життя. Разом з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем і їх дворічною донькою вона живе в Москві. До речі, її маля досі ніхто не бачив!

Та і спільні фото з чоловіком з'являються в акаунті Паперної дуже рідко - тим сильніше порадував поклонинков свіжий кадр. Артистка опублікувала ніжний чорно-білий портрет з коханим, на якому вони притислися головами один до одного і серйозно дивляться в об'єктив.

"Дуже серйозні", - прокоментувала знімок Тоня.

Фото: Антоніна Паперна і Володимир Яглич (instagram.com/tonya_papernaya)

Підписники поспішили прокоментувати миле фото, радіючи щастю подружжя і відзначаючи, що вони дуже красива пара. А щаслива майбутня бабуся залишила їм ніжні сердечка.

Краса!!!!!! Дуже приємно на вас дивитися!!!! Настрій вогонь

Power couple

Гарні!!!

Схожі

- Гарна пара.

Дуже красива і гармонійна пара.

мені так подобається ваша пара

гарна пара

ви Такі гарні!

Батьки

Сімейного благополуччя

Дуже схожі між собою, значить ви ідеальна пара! Щастя вам безмежного

Тоня тут дуже схожа на Єву Лонгорію

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, Ольга Сумська відреагувала на новину про те, що знову стане бабусею. Актриса зазначила, що стать дитини вони поки що не знають.