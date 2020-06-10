ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гарна, як мама: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Володимира Кличка

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2020 - 18:33
Гарна, як мама: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Володимира Кличка
Хайден Панеттьєрі (фото: instagram.com/haydenspanettiere)

Актриса здивувала шанувальників

Голлівудська зірка Хайден Панеттьєрі і за сумісництвом колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, здивувала мережу несподіваним фото. У мікроблозі дівчини в мережі Instagram з'явилося фото, на якому донька пари – Кайя-Євдокія – сидить на підлозі і розмальовує гіпсову скульптуру. Причому фігура – не що інше, як зліпок з вагітного животика Хайден, коли та виношувала дочку. А сам малюнок, виявляється, наныс на фігуру екс-бойфренд Хайден – Володимир Кличко.

Гарна, як мама: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Володимира КличкаДочка Володимира і Хайден (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

«Я зробила цю форму мого живота, коли була вагітна, і моя дочка Кая благала мене дозволити їй розмалювати її. Після того, як я пояснила їй, як це важливо, що це щось особливе для мами, я нарешті здалася і сказала «так». На щастя, тато допоміг їй з невеликим начерком, щоб вона могла розфарбувати», – пояснила Панеттьєрі.

Гарна, як мама: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Володимира Кличка

Зліпок з живота Хайден (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

В коментарях піднялася ціла хвиля обговорень. Не обійшлося і без особистих питань, причому на деякі Хайден відповіла. Наприклад, вона розповіла, що дівчинка розмовляє з татом російською мовою і вчить українську. Багато хто відзначив, якою талановитою росте дівчинка, а також, що вона вже дуже велика і схожа на маму.

  • Я плачу! Яка мила у вас дочка, але важко бути на відстані
  • Гарно вийшло
  • Це найкрасивіша робота, яку я коли-небудь бачив. Я повинен сказати, твоя дочка дійсно хороша в малюванні
  • Вау! Вона стала такою великою
  • До того як я почитала підпис, я подумала, що на фото ти. Вона зросла, щоб бути такою ж красивою, як її мама
  • Як же гарно!
  • Талановита дівчинка
  • Ох, це так мило. Вона дуже талановита, як і її мати, і в неї великий потенціал. Я люблю це
  • Так мило
  • Так чудово. Частіше захоплюйте дитину чимось подібним

Гарна, як мама: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Володимира Кличка

Гарна, як мама: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Володимира Кличка

Гарна, як мама: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Володимира Кличка

Гарна, як мама: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Володимира Кличка

Гарна, як мама: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Володимира Кличка

Коментарі до посту (фото: скріншоти instagram.com/haydenpanettiere)

Нагадаємо, Володимир і Хайден Панеттьєрі бцли у відносинах з 2009-го по 2018-й рік. Їх дочка Кайя-Євдокія з'явилася на світ в 2014-му році. Дівчинка живе разом з батьком в Україні і періодично відвідує маму.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Володимир КличкоХайден Панеттьери
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся