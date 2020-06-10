Гарна, як мама: Хайден Панеттьєрі показала рідкісне фото дочки від Володимира Кличка

Хайден Панеттьєрі (фото: instagram.com/haydenspanettiere)

Актриса здивувала шанувальників

Голлівудська зірка Хайден Панеттьєрі і за сумісництвом колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, здивувала мережу несподіваним фото. У мікроблозі дівчини в мережі Instagram з'явилося фото, на якому донька пари – Кайя-Євдокія – сидить на підлозі і розмальовує гіпсову скульптуру. Причому фігура – не що інше, як зліпок з вагітного животика Хайден, коли та виношувала дочку. А сам малюнок, виявляється, наныс на фігуру екс-бойфренд Хайден – Володимир Кличко.

Дочка Володимира і Хайден (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

«Я зробила цю форму мого живота, коли була вагітна, і моя дочка Кая благала мене дозволити їй розмалювати її. Після того, як я пояснила їй, як це важливо, що це щось особливе для мами, я нарешті здалася і сказала «так». На щастя, тато допоміг їй з невеликим начерком, щоб вона могла розфарбувати», – пояснила Панеттьєрі.

Зліпок з живота Хайден (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

В коментарях піднялася ціла хвиля обговорень. Не обійшлося і без особистих питань, причому на деякі Хайден відповіла. Наприклад, вона розповіла, що дівчинка розмовляє з татом російською мовою і вчить українську. Багато хто відзначив, якою талановитою росте дівчинка, а також, що вона вже дуже велика і схожа на маму.

Я плачу! Яка мила у вас дочка, але важко бути на відстані

Гарно вийшло

Це найкрасивіша робота, яку я коли-небудь бачив. Я повинен сказати, твоя дочка дійсно хороша в малюванні

Вау! Вона стала такою великою

До того як я почитала підпис, я подумала, що на фото ти. Вона зросла, щоб бути такою ж красивою, як її мама

Як же гарно!

Талановита дівчинка

Ох, це так мило. Вона дуже талановита, як і її мати, і в неї великий потенціал. Я люблю це

Так мило

Так чудово. Частіше захоплюйте дитину чимось подібним

Коментарі до посту (фото: скріншоти instagram.com/haydenpanettiere)

Нагадаємо, Володимир і Хайден Панеттьєрі бцли у відносинах з 2009-го по 2018-й рік. Їх дочка Кайя-Євдокія з'явилася на світ в 2014-му році. Дівчинка живе разом з батьком в Україні і періодично відвідує маму.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite