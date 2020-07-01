Красива в будь-якому вигляді: 45-річна Єва Лонгорія вразила квітучим виглядом на фото без макіяжу

Акторка підтримала ЛГБТ-спільноту
Єва Лонгорія останнім часом використовує інтернет-простір не щоб покрасуватися у модних новинках, а щоб познайомити користувачів зі своїми проектами. Також вона, як затятий борець за справедливість, не могла не висловити свою підтримку ЛГБТ-спільнотам. А заодно і підвищити продажі своєї кращої подруги – Вікторії Бекхем. Єва запостила фото у футболці з нової лінії Victoria Beckham з написом Listen Without Prejudice.
Актриса без макіяжу (фото: instagram.com/evalongoria)
Під фото знаменитість написала: «Слухайте без упередження... Давайте продовжимо обіймати один одного, незважаючи на нашу расу, гендерну ідентичність, політичні переконання, вік і соціально-економічний статус, тому що любов – це любов! Відсвяткуємо #pridemonth гучно та гордо: звідси у Великобританії і по всьому світу... rocking @victoriabeckham футболка з обмеженим тиражем – 25% всіх продажів доводиться на Фонд Альберта Кеннеді, який постійно працює з ЛГБТ і молодіжною безпритульністю у Великобританії. Щоб дізнатися більше або пожертвувати, будь ласка, відвідайте akt.org.uk».
Єва в стильному образі "на вихід" (фото: instagram.com/evalongoria)
Образ Єва вибрала натуральний: зірка «Відчайдушних домогосподарок» красується на знімку без будь-якого макіяжу. Вологе волосся вона розпустила по плечах. Єва мило посміхається, дивлячись у камеру, і виглядає при цьому щасливою і спокійною. Шанувальників захопив той факт, що Лонгорія така красива навіть без мейк-апу та розкішних суконь. Вони написали зірці масу приємних слів, зазначивши також красу її душі.
Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite