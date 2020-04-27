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Так само красива? Кайлі Дженнер показала себе без макіяжу і з новою зачіскою

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.04.2020 - 21:34
Так само красива? Кайлі Дженнер показала себе без макіяжу і з новою зачіскою
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка здивувала мережу

Кайлі Дженнер – визнана красуня, яку всі звикли бачити виключно в продуманому до дрібниць образі. Яскравий макіяж і укладку дівчина робить навіть на пляжі, не тільки на численних фотосесіях. Тому справжнім шоком для шанувальників стала недавня поява зірки без її знаменитих локонів, довгих вій і пухких губ.

Папараці зняли Кайлі, коли вона вирушила за покупками в простому образі. 22-річна мільярдерка одягла світшот, волосся стягнула в пучок, а мейк-ап вирішила не робити. У такому вигляді її «зловили» на вулицях Лос-Анджелеса. Мережа тут же вибухнула обговореннями: половина фанатів заходилася хвалити природну красу юної бізнесвумен, а друга накинулася з докорами, що Кайлі тільки прикидається красивою.

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