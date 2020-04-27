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Так же красива? Кайли Дженнер показала себя без макияжа и с новой прической

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.04.2020 - 21:34
Так же красива? Кайли Дженнер показала себя без макияжа и с новой прической
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда удивила сеть

Кайли Дженнер – признанная красавица, которую все привыкли видеть исключительно в продуманном до мелочей образе. Яркий макияж и укладки девушка делает даже на пляже, не только на многочисленных фотосессиях. Поэтому настоящим шоком для поклонников стало недавнее появление звезды без ее знаменитых локонов, распахнутых ресниц и пухлых губ.

Папарацци засняли Кайли, когда она отправилась за покупками в простом образе. 22-летняя миллиардерша надела свитшот, волосы стянула в пучок, а мейк-ап решила не делать. В таком виде ее «поймали» на улицах Лос-Анджелеса. Сеть тут же взорвалась обсуждениями: половина фанатов принялась хвалить природную красоту юной бизнесвумен, а вторая накинулась с упреками, что Кайли только притворяется красивой.

Она совершенна: Кайли Дженнер показала роскошное тело в пикантном комбинезоне Одинаково прекрасны: Ким Кардашьян с 64-летней матерью восхитили красотой и молодостью в новой съемке
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