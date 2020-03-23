У шкіряному корсеті і яскравій шубці: дочка Олі Полякової викликала фурор яскравим фотосетом

Дочка Олі Полякової, Маша Полякова, на карантині не сумує. Нещодавно дівчинка опублікувала фото, зроблене в спорожнілому центрі Києва – дівчина з сім'єю живе в самому серці столиці і із задоволенням гуляє по історичними вуличками. Тепер же дочка зірки вирішила ділитися результатами своїх фотосетів з особистого архіву, адже Маша займається моделінгом і мріє пов'язати своє життя з творчістю, правда, не знає, на якій сфері зупинитися. А поки дочка "Королеви ночі" публікує свої эфектні фотосети, один з яких справив враження навіть на її маму.

Маша відображена в білій сукні-сорочці оригінального крою з відкритим і приспущеним плечем. Вона додала вбранню "родзинку" у вигляді шкіряного коричневого пояси-корсета з баскою, який підкреслив її тонку талію. Дівчина розпустила волосся і продемонструвала макіяж в природних тонах.

"Мама сказала: ніхрена собі! А ви як опишете цю фотку?" - залишила провокаційний підпис під ефектними кадрами Маша.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дівчини розділили думку її прогресивної мами і скупали Машу в компліментах.

Красива мамина копія

Шикарна

Дуже красива

Бомба

Супер красуня, вся в маму

Як ти подорослішала

Скріншот коментарів

Ще один яскравий сезонний фотосет – Маша в червоній еко-шубці з затишним капюшоном і великими написами на подолі. Вона доповнила розслаблений образ світлими укороченими джинсами і масивними білими кросівками.

"Як вам на вулиці, після похолодання, вже встигнули утеплитися?" - поцікавилася дівчина.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

В коментарях фолловери Маші поскаржилися на різку зміну погоди, але і не забули залишити компліменти для юної моделі.

1 фото ЧУДОВЕ, як і модель!

Красуня

Гарна

Симпатична

Справжня принцеса.Дочка королеви

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова з доньками Машею і Алісою показала, як приготувати апетитні кекси вдома.