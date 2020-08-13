Шкіряна спідниця і яскравий светр: Джамала захопила соковитим осіннім образом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка влаштувала атмосферну фотосесію на вулицях Києва

Джамала нещодавно народила другого сина і вже встигла разом із чоловіком і дітьми відпочити в Туреччині, де вони навіть не вдавалися до допомоги нянь. Співачка швидко відновилася після пологів і вже радує шанувальників стильними луками. Так, артистка поділилася в Instagram атмосферними кадрами в соковитому аутфиті.

Зірка позувала на Поштовій площі в суперстильній шкіряній спідниці міді фіолетового кольору і об'ємному светрі неоново-жовтого кольору з V-подібним декольте. Вона кокетливо спустила його на одне плече, що додало образу жіночності і привабливості.

Волосся співачка поклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж в природних відтінках з акцентом на очах.

"В небі відчувається дихання осені. Чим сумніше, тим яскравіше", - поділилася Джамала.

Джамала підкорила яскравим осіннім образом у шкіряній спідниці і неоновому светрі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фолловери оцінили стильний лук співачки і засипали її компліментами.

Обожнюю це поєднання кольорів, так соковито, хочеться з'їсти!!!

Красуня, якщо чесно, обожнюю осінь і трохи похмуру погоду

Так ! Мені повітря пахне вереснем вже :) а я думала я одна то відчула :)

Клас!!! Навіть не думала, що ці два кольори так можуть гармонічно смотреть. Вам личить

Красуня

Яка Ви гарна! Обожнюю це поєднання кольорів

Дуже яскравий образ, який повертає весну.

Дуже красива!

Я теж обожнюю це поєднання кольорів,а ще й ці моделі...дуже стильно і жіночно!!! Сусанна,ти красуня і твій стиль завжди не подражаемый!!!!

Ви Така яскрава, Джа, ну просто маленьке сонечко в цей похмурий день у Києві

Скріншот коментарів

Раніше Джамала зважилася на серйозну розмову з шанувальниками про особисті межі.

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