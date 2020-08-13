Шкіряна спідниця і яскравий светр: Джамала захопила соковитим осіннім образом

Співачка влаштувала атмосферну фотосесію на вулицях Києва
Джамала нещодавно народила другого сина і вже встигла разом із чоловіком і дітьми відпочити в Туреччині, де вони навіть не вдавалися до допомоги нянь. Співачка швидко відновилася після пологів і вже радує шанувальників стильними луками. Так, артистка поділилася в Instagram атмосферними кадрами в соковитому аутфиті.
Зірка позувала на Поштовій площі в суперстильній шкіряній спідниці міді фіолетового кольору і об'ємному светрі неоново-жовтого кольору з V-подібним декольте. Вона кокетливо спустила його на одне плече, що додало образу жіночності і привабливості.
Волосся співачка поклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж в природних відтінках з акцентом на очах.
"В небі відчувається дихання осені. Чим сумніше, тим яскравіше", - поділилася Джамала.
Джамала підкорила яскравим осіннім образом у шкіряній спідниці і неоновому светрі (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Фолловери оцінили стильний лук співачки і засипали її компліментами.
Скріншот коментарів
Раніше Джамала зважилася на серйозну розмову з шанувальниками про особисті межі.
Ми також повідомляли, що Джамала показала купання з молодшим сином в морі.