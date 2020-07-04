У шкірянці від Versace і шкіряних шортах: Світлана Лобода похвалилася зухвалим образом

Співачка блиснула обновками від світових брендів
37-річна Світлана Лобода регулярно ділиться в мережі своїми ефектними і соковитими образами. Зараз співачка вже повернулася до роботи після карантину, чому дуже рада. Зірка показала в Instagram свій новий зухвалий лук, примірявши вбрання зі шкіри.
Так, артистка позує в чорній майці, прикрашеній паєтками, а також коротких шкіряних шортиках і куртці-косусі. Зазначимо, що Світлана приміряла предмети гардероба від світових брендів - наприклад, куртку в байкерському стилі від Versace за 2992 євро, а топ - від Saint Laurent.
Яскравий образ Лобода доповнила великими сережками-кільцями і стриманим макіяжем.
"гуляти підемо?" - підписала кадр співачка.
Світлана Лобода захопила зухвалим шкіряним луком (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Фолловери оцінили образ артистки і засипали її захопленими коментарями.
Скріншот коментарів
Раніше ми писали про те, що Лобода розповіла про пластичної операції на карантині.
Автор: Lite