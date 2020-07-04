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У шкірянці від Versace і шкіряних шортах: Світлана Лобода похвалилася зухвалим образом

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Співачка блиснула обновками від світових брендів

37-річна Світлана Лобода регулярно ділиться в мережі своїми ефектними і соковитими образами. Зараз співачка вже повернулася до роботи після карантину, чому дуже рада. Зірка показала в Instagram свій новий зухвалий лук, примірявши вбрання зі шкіри.

Так, артистка позує в чорній майці, прикрашеній паєтками, а також коротких шкіряних шортиках і куртці-косусі. Зазначимо, що Світлана приміряла предмети гардероба від світових брендів - наприклад, куртку в байкерському стилі від Versace за 2992 євро, а топ - від Saint Laurent.

Яскравий образ Лобода доповнила великими сережками-кільцями і стриманим макіяжем.

"гуляти підемо?" - підписала кадр співачка.

Світлана Лобода захопила зухвалим шкіряним луком (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фолловери оцінили образ артистки і засипали її захопленими коментарями.

  • Світланка, просто красуня, просто шикарна! Цей образ тобі так іде, волосся, просто суупер, ти красуня
  • З вами - йдемо ! Як завжди на стилі
  • Про, куртка бомба, хочу таку ж, обожнюю такий стиль
  • Яка красуня
  • Воу воу воу жаришка
  • Яка бомбова
  • Моя любимка
  • Стиль вогонь
  • Чому при вигляді цього фото у мене зупинилося сердечко
  • І будемо до ранку сьогодні танцювати з тобою разом

Скріншот коментарів

Раніше ми писали про те, що Лобода розповіла про пластичної операції на карантині.

Автор: Lite

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