У шкірянці від Versace і шкіряних шортах: Світлана Лобода похвалилася зухвалим образом

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Співачка блиснула обновками від світових брендів

37-річна Світлана Лобода регулярно ділиться в мережі своїми ефектними і соковитими образами. Зараз співачка вже повернулася до роботи після карантину, чому дуже рада. Зірка показала в Instagram свій новий зухвалий лук, примірявши вбрання зі шкіри.

Так, артистка позує в чорній майці, прикрашеній паєтками, а також коротких шкіряних шортиках і куртці-косусі. Зазначимо, що Світлана приміряла предмети гардероба від світових брендів - наприклад, куртку в байкерському стилі від Versace за 2992 євро, а топ - від Saint Laurent.

Яскравий образ Лобода доповнила великими сережками-кільцями і стриманим макіяжем.

"гуляти підемо?" - підписала кадр співачка.

Світлана Лобода захопила зухвалим шкіряним луком (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Фолловери оцінили образ артистки і засипали її захопленими коментарями.

Світланка, просто красуня, просто шикарна! Цей образ тобі так іде, волосся, просто суупер, ти красуня

З вами - йдемо ! Як завжди на стилі

Про, куртка бомба, хочу таку ж, обожнюю такий стиль

Яка красуня

Воу воу воу жаришка

Яка бомбова

Моя любимка

Стиль вогонь

Чому при вигляді цього фото у мене зупинилося сердечко

І будемо до ранку сьогодні танцювати з тобою разом

Скріншот коментарів

Раніше ми писали про те, що Лобода розповіла про пластичної операції на карантині.

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Автор: Lite