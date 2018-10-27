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"Костюм мрії": Єфросиніна показала сина в незвичному вбранні (фото)

Lite » Зірки 27.10.2018 - 13:49
Фото: Маша Єфросиніна (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Маша Єфросиніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

Телеведуча зізналася, що костюм привіз тато хлопчика

Популярна українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна показала сина Олександра в костюмі поліцейського. Відповідні кадри вона опублікувала в Stories на сторінці Instagram.

"Папа привіз костюм мрії", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках видно самого Олександра, який одягнений в костюм поліцейського. Як можна помітити, що він у кашкеті, уніформі, і навіть пояском з наручниками. Не втрималася від гумору і сама телеведуча.

&quot;Костюм мрії&quot;: Єфросиніна показала сина в незвичному вбранні (фото)

Скріншот з відео (instagram.com/mashaefrosinina)

"Тепер до весни в одязі необхідності немає", - підкреслила вона.

&quot;Костюм мрії&quot;: Єфросиніна показала сина в незвичному вбранні (фото)

Скріншот з відео (instagram.com/mashaefrosinina)

Як повідомлялося раніше, знаменита українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що у неї видалася неймовірно емоційний тиждень. На своїй сторінці в соцмережі зірка поділилася, що було багато як смутку, так і радості, завдяки яким вона в черговий раз переосмислила життєві цінності:

Раніше Маша Єфросиніна назвала топ-5 якостей сучасної жінки.

А також ми писали про те, що Єфросиніна різко висловилася про плани на життя.

Відео: РБК-Україна

Новини України Маша Єфросиніна
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