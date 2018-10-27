"Костюм мечты": Ефросинина показала сына в непривычном наряде (фото)

Телеведущая призналась, что костюм привез папа мальчика
Популярная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина показала сына Александра в костюме полицейского. Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на странице в Instagram.
"Папа привез костюм мечты", - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных снимкам видно самого Александра, который одет в костюм полицейского. Как можно заметить, он в фуражке, униформе, и даже пояском с наручниками. Не удержалась от юмора и сама телеведущая.
Скриншот из видео (instagram.com/mashaefrosinina)
"Теперь до весны в одежде необходимости нет", - подчеркнула она.
Скриншот из видео (instagram.com/mashaefrosinina)
Как сообщалось ранее, знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что у нее выдалась невероятно эмоциональная неделя. На своей странице в соцсети звезда поделилась, что было много как горя, так и радости, благодаря которым она в очередной раз переосмыслила жизненные ценности:
Ранее Маша Ефросинина назвала топ-5 качеств современной женщины.
А также мы писали о том, что Ефросинина резко высказалась о планах на жизнь.
Видео: РБК-Украина