"Космічна жінка": Лобода блиснула пишними грудьми в Парижі

Співачка похвалилася знімком з відомим модельєром
Зовсім нещодавно Світлана Лобода розбурхувала уми шанувальників гарячими знімками з відпочинку на грецькому відпочинку Міконос, захоплюючи стрункою фігурою в купальнику. Зараз же співачка вирушила в романтичний Париж, де в рамках Тижня моди побувала на показі відомого бренду Balmain.
Для появи на модному заході артистка вибрала ефектний наряд - Світлана блищала в облягаючій блискучій міні-сукні з вражаючим вирізом в районі декольте, прикрашеним білою вишивкою. Пікантна деталь чудово підкреслила пишні груди знаменитості. Стильний образ вона доповнила босоніжками на підборах і маленькою сумочкою.
"Позуючи для Balmain", - підписала Лобода фото в ефектній позі.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Також вона показала спільні кадри з французьким модельєром, художнім керівником модного будинку Balmain з 2011 року Олів'є Рустеном.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
"Дякую за запрошення і до швидких зустрічей", - зазначила співачка.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фанати засипали улюблену артистку захопленими компліментами в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода вразила шанувальників знімком в купальнику нюдового відтінку з незвичайним принтом.
Раніше Світлана Лобода викликала суперечки в мережі своїм оригінальним сріблястим нарядом з об'ємними руками.