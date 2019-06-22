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"Космічна жінка": Лобода блиснула пишними грудьми в Парижі

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.06.2019 - 14:03
"Космічна жінка": Лобода блиснула пишними грудьми в Парижі
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка похвалилася знімком з відомим модельєром

Зовсім нещодавно Світлана Лобода розбурхувала уми шанувальників гарячими знімками з відпочинку на грецькому відпочинку Міконос, захоплюючи стрункою фігурою в купальнику. Зараз же співачка вирушила в романтичний Париж, де в рамках Тижня моди побувала на показі відомого бренду Balmain.

Для появи на модному заході артистка вибрала ефектний наряд - Світлана блищала в облягаючій блискучій міні-сукні з вражаючим вирізом в районі декольте, прикрашеним білою вишивкою. Пікантна деталь чудово підкреслила пишні груди знаменитості. Стильний образ вона доповнила босоніжками на підборах і маленькою сумочкою.

"Позуючи для Balmain", - підписала Лобода фото в ефектній позі.

&quot;Космічна жінка&quot;: Лобода блиснула пишними грудьми в Парижі

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Також вона показала спільні кадри з французьким модельєром, художнім керівником модного будинку Balmain з 2011 року Олів'є Рустеном.

&quot;Космічна жінка&quot;: Лобода блиснула пишними грудьми в Парижі

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Дякую за запрошення і до швидких зустрічей", - зазначила співачка.

&quot;Космічна жінка&quot;: Лобода блиснула пишними грудьми в Парижі&quot;Космічна жінка&quot;: Лобода блиснула пишними грудьми в Парижі

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фанати засипали улюблену артистку захопленими компліментами в коментарях.

  • Нереальна, Светик
  • Вигляд
  • First class woman
  • Неземна
  • Просто шикарна
  • Ніякої balmain не зрівняється з цими ногами
  • Ідеальна
  • Красуня
  • Космічна Жінка!!!
  • Просто шикарно виглядаєте
  • Світла гармата
  • Дуже!!! total black і червона помада
  • Просто мега красива! Втім, як завжди!
  • Обалденная
  • Як завжди чудова
  • Дуже красива
  • Красуня!!! Найкращі вбрання, ідеально продумані образи!!!!!
  • Прекрасне плаття
  • І зустрілися два таланту від Бога!!! чекаємо творчого союзу!!
 

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода вразила шанувальників знімком в купальнику нюдового відтінку з незвичайним принтом.

Раніше Світлана Лобода викликала суперечки в мережі своїм оригінальним сріблястим нарядом з об'ємними руками.

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