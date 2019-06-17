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Хіба це красиво? Лобода своєю сукнею спровокувала суперечки в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.06.2019 - 21:11
Хіба це красиво? Лобода своєю сукнею спровокувала суперечки в мережі
Лобода в Instagram похвалилася дивною сукнею (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода показала незвичайне плаття, чим викликала у фанатів нерозуміння

Світлана Лобода, яка нещодавно сильно посварилася з Сергієм Лазарєвим, опублікувала провокативний знімок в незвичайному вбранні. Артистка обрала для знімка незвичайний фасон сукні. В цій жк сукні Світлана Лобода з'явилася на врученні премії "МузТВ". Деякі шанувальники похвалили почуття стилю співачки, а інші фанати висловили своє невдоволення зовнішнім виглядом виконавиці.

У підписі до фото артистка назвала себе ангелом.

Хіба це красиво? Лобода своєю сукнею спровокувала суперечки в мережі

Лобода в Instagram похвалилася дивним сукнею (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В коментарях фанати артистки розділилися на два табори: на тих, хто обожнює почуття стилю артистки і тих, хто деякі образи не розуміє.

  • Крутєйша.
  • Реально ангел. Стільки зараз хочеться сказати, але боюся ліміт не дасть мені повністю виговоритися, тому скажу, що ви найкраща. Хоча, ви це і так знаєте. Ну, це так, факт.
  • Хіба це красиво??
  • Смішна така.
  • Ніяк не можу зрозуміти, подобається мені це плаття чи ні...
  • Надзвичайна.
  • Пінгвін.
  • Образ нагадує пінгвіненяти.

Хіба це красиво? Лобода своєю сукнею спровокувала суперечки в мережі

Хіба це красиво? Лобода своєю сукнею спровокувала суперечки в мережі

Хіба це красиво? Лобода своєю сукнею спровокувала суперечки в мережі

Хіба це красиво? Лобода своєю сукнею спровокувала суперечки в мережі

Лобода в Instagram похвалилася дивним сукнею (скріншоти: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода та Сергій Лазарєв вирішили влаштувати розборки за лаштунками премії МУЗ-ТВ. Виконавець обматюкав українську зірку прямо на очах у колег. Лобода вирішила прокоментувати дану ситуацію, що і зробила в ході прямого ефіру в Instagram.

Ми писали, що лідер групи Ramstein Тілль Ліндеманн, якого називають батьком молодшої доньки Світлани Лободи, зізнався співачці в своїх почуттях.

Раніше Світлану Лободу застали за поцілунками з відомим шоуменом, який до того ж одружений.

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