"Красива до неможливості": Лобода захопила фанатів ідеальною фігурою в купальнику

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка поєднує роботу з відпочинком в Туреччині

Світлана Лобода, яка нещодавно випустила довгоочікуваний кліп на трек "Куля-Дура", який встиг стати хітом, де заворожила фанатів яскравими образами, продовжує старанно працювати. Співачка вирушила з концертом у турецьку Анталію, де встигла поєднати приємне з корисним і трохи позасмагати.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала пару гарячих знімків, на яких вона демонструє фігуру і нескінченно довгі ноги. На фото Світлана відображена біля стіни в спортивному рожевому купальнику з написами і малюнками чорним кольором і сонцезахисних окулярах. Вона приймає ефектні пози, вигідно підкреслюючи свої спокусливі форми.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Live concert. Tonight. Port Nature. Antalya are u ready?" - написала Лобода, анонсувавши таким чином свій концерт, який відбудеться ввечері 14 червня.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники артистки залишилися в повному захваті від ідеальної фігури Світлани і засипали її захопленими коментарями.

Ідеальна фігура, ідеальні ноги , ідеальна Ви. з кожним днем все цікавіше )))

Красуня

Шикарна

ІДЕАЛЬНА ЖІНКА. таку красу треба показувати

Воспламеняете наші серця, ми надсилаємо свою любов

ІДЕАЛЬНА

Фігура вогонь

Позичте фігуру на пару днів

Красива до неможливості

Ось це дійсно!!!! Світлана! Ти крута і чарівна!

Шалена

не Можна бути красивою такою

Фігура мрії, Ви ідеальна

Hooot! Ідеальна

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлана Лобода показала відео інтенсивного тренування, яке зняла її дочка Єва.

До речі, Лобода збудила пружними сідницями в пікантному відео, "заслуговуючи" прізвисько "Світлана Горіховна".