ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Красива до неможливості": Лобода захопила фанатів ідеальною фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.06.2019 - 18:58
"Красива до неможливості": Лобода захопила фанатів ідеальною фігурою в купальнику
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка поєднує роботу з відпочинком в Туреччині

Світлана Лобода, яка нещодавно випустила довгоочікуваний кліп на трек "Куля-Дура", який встиг стати хітом, де заворожила фанатів яскравими образами, продовжує старанно працювати. Співачка вирушила з концертом у турецьку Анталію, де встигла поєднати приємне з корисним і трохи позасмагати.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала пару гарячих знімків, на яких вона демонструє фігуру і нескінченно довгі ноги. На фото Світлана відображена біля стіни в спортивному рожевому купальнику з написами і малюнками чорним кольором і сонцезахисних окулярах. Вона приймає ефектні пози, вигідно підкреслюючи свої спокусливі форми.

&quot;Красива до неможливості&quot;: Лобода захопила фанатів ідеальною фігурою в купальнику

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Live concert. Tonight. Port Nature. Antalya are u ready?" - написала Лобода, анонсувавши таким чином свій концерт, який відбудеться ввечері 14 червня.

&quot;Красива до неможливості&quot;: Лобода захопила фанатів ідеальною фігурою в купальнику

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники артистки залишилися в повному захваті від ідеальної фігури Світлани і засипали її захопленими коментарями.

  • Ідеальна фігура, ідеальні ноги , ідеальна Ви. з кожним днем все цікавіше )))
  • Красуня
  • Шикарна
  • ІДЕАЛЬНА ЖІНКА. таку красу треба показувати
  • Воспламеняете наші серця, ми надсилаємо свою любов
  • ІДЕАЛЬНА
  • Фігура вогонь
  • Позичте фігуру на пару днів
  • Красива до неможливості
  • Ось це дійсно!!!! Світлана! Ти крута і чарівна!
  • Шалена
  • не Можна бути красивою такою
  • Фігура мрії, Ви ідеальна
  • Hooot! Ідеальна
 

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлана Лобода показала відео інтенсивного тренування, яке зняла її дочка Єва.

До речі, Лобода збудила пружними сідницями в пікантному відео, "заслуговуючи" прізвисько "Світлана Горіховна".

Ума Турман на мінімалках: образ Лободи викликав бурхливі суперечки у мережі Королева амазонок: Світлана Лобода зачарувала яскравим образом з нового кліпу
Новини України Лободафигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся