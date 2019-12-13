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В коротких шортах і піжамі: Кім Кардашьян демонструє спокусливу фігуру в домашніх речах

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.12.2019 - 19:34
В коротких шортах і піжамі: Кім Кардашьян демонструє спокусливу фігуру в домашніх речах
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка опублікувала серію фото у домашньому одязі

Кім Кардашьян оголосила про запуск нової лінії свого бренду Skims. Вона зшита з м'яких комфортних тканин і містить в собі багато затишних речей на кожен день. Їх Кім, зрозуміло, вирішила продемонструвати самостійно.

В коротких шортах і піжамі: Кім Кардашьян демонструє спокусливу фігуру в домашніх речах

В коротких шортах і піжамі: Кім Кардашьян демонструє спокусливу фігуру в домашніх речахКім в речах з нової лінії (фото: instagram.com/kimkardashian)

Спочатку вона опублікувала фото в коротких шортах з високою посадкою, топі і халаті, які представлені в декількох кольорах. Таке вбрання вигідно підкреслило її знамениті форми, зробивши в той же час милою і «домашньою». Також вона показала ще одну новинку – піжаму небесно-блакитного кольору. Один комплект – піжамна класика: сорочка з довгими рукавами та вільні штани. А другий – більш спокусливий – складається з міні-шортів, топа на тонких бретельках, а також халата з довгими рукавами.

В коротких шортах і піжамі: Кім Кардашьян демонструє спокусливу фігуру в домашніх речахВ коротких шортах і піжамі: Кім Кардашьян демонструє спокусливу фігуру в домашніх речах

Кім обожнює сама рекламувати свої бренди (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Я так схвильована черговим приголомшливим запуском @skims ... Sleep Collection! Модальна трикотажна тканина настільки еластична, зручна і дихаюча, що я завжди сплю в ній. Речі представлені в 3-х кольорах...», – написала Кім під серією кадрів і додала, – Колекція @skims Cosy поповнюється якраз до свят! Минулого разу вона швидко спродалася, так що приєднуйтесь до списку очікування на SKIMS.COM, щоб першими отримати доступ!».

В коротких шортах і піжамі: Кім Кардашьян демонструє спокусливу фігуру в домашніх речахКім може бути милою і домашньою (фото: instagram.com/kimkardashian)

До Різдва Кім також запустила святкову лінію косметики, розроблену спільно зі своїм коханим візажистом Маріо Дедивановичем. Так що цілком може дозволити собі відпочити.

Особливо Кардашьян любить присвячувати час дітям і сім'ї. Останнім часом зворушливих фото на її сторінці в Instagram все більше. Тут фігурують як старші діти: Норт і Сейнт, так і малюки Чикаго і Псалм. Також зірка невпинно зізнається в любові до чоловіка і всієї своєї сім'ї.

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Новини України Кім Кардашян
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