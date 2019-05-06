В коротких шортах і на підборах: 45-річна Кейт Бекінсейл підірвала мережу відвертим знімком

Кейт Бекінсейл (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Актриса поділилася з шанувальниками гарячим фото

Кейт Бекінсейл, яка нещодавно поставила крапку у стосунках з молодим бойфрендом – 25-річним актором Пітом Девідсоном, схоже, важко переживає розлуку. Як стверджують ЗМІ, пара вирішила розлучитися обопільно і зберегла теплі стосунки. Сама Кейт не раз зізнавалася, що коханий – досить непроста людина, і прийняти його важке минуле їй було складно. Батько коміка загинув під час теракту 11 вересня 2001-го року, і через це потрясіння хлопець навіть робив спроби самогубства. За словами Кейт, якщо б вона менше його любила, то, можливо, не стала б будувати з ним стосунки. Тим не менш, у молодих людей, здавалося, все йшло добре, і новина стала несподіванкою для всіх шанувальників пари.



Самі зірки не стали коментувати цю подію. Зате на своїй сторінці в Instagram Кейт виклала неоднозначний пост. На досить відвертому знімку Кейт одягнена в чорну блузу і шорти, відкривають її довгі стрункі ноги, і туфлі на високій шпильці. Волосся покладені в розкішну зачіску, а на руці годинник. Фото вона підписала дуже мудрої фрази з нальотом іронії і філософського сенсу, яка є переробленою фрази з пісні.



Відверта Кейт Бекінсейл (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Деякі оцінили гумор Кейт, відзначивши її здатність посміятися над собою і дотепність. Але більшість все ж не стали сильно акцентувати уваги на сказане, більше зосереджуючись на зовнішньому вигляді 45-річної актриси.

"Які ноги",

"Одна з найкрасивіших жінок на планеті",

"Ти дуже дивна, але ти мені подобаєшся",

"Ноги дня",

"Прекрасна як завжди",

"Неймовірно гаряча",

"Чорно-білі знімки ще ніколи не були такі гарячі",

"Ти прекрасна жінка і чудова актриса",

"Ти виглядаєш чудово на підборах",

"Ти ідеальна",

"Боже, ти стаєш з кожним разом все більш гарячою",

"Твоя краса благословенна", – закидали вони красуню численними компліментами

Нагадаємо, це вже не перші стосунки Піта Девідсона, які закінчилися досить несподівано. У минулому році він був заручений з співачкою Аріаною Гранде, але пара розлучилася буквально через кілька місяців після оголошеної заручин.

До речі, раніше оголена і без макіяжу 45-річна Кейт Бекінсейл вразила сміливим фото.

Нагадаємо, 45-річна супермодель Кейт Мосс оголилась для British Vogue.

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