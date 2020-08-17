Королівський розмах: стало відомо, скільки заплатять Меган Маркл за повернення в кіно

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Дружина принца Гаррі планує відновити кар'єру

Меган Маркл не втомлюється давати нові приводи для розмов. Цього разу на перший план вийшла кар'єра знаменитості. Так, за останніми даними, Меган згадала про свою акторське минуле і має намір відновити роботу в кіно. Як відомо, професійну діяльність Маркл довелося завершити заради шлюбу з принцом Гаррі. Однак після того, як Меган і Гаррі склали свої королівські обов'язки, ніщо не завадить їм займатися чим душа забажає.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Тим більше що багато голлівудських продюсерів зацікавлені в роботі з Меган – одна згадка в проекті стане запорукою уваги до нього. А подружжю зараз потрібні нові контракти, так як їм необхідно оплачувати розкішний особняк в Санта-Барбарі, який вони придбали в кредит.

Нещодавно один з голлівудських режисерів – Пол Фіг – висловив свою думку щодо перспектив герцогині Сассекської в кіноіндустрії. І вони, на думку Пола, досить райдужні. «Яку б роль не отримала Меган, всі будуть раді подивитися на неї. Гонорар оцінюється в 50 мільйонів доларів. Глядачі жадають знову побачити її», – дав коментар для The Mirror.

Він також додав, що сума, яку заплатити актрисі, далеко не завжди залежить від якості гри. А ось впізнаваність і спроможність зацікавити увагу глядачів тут відіграють першочергову роль. На думку Фіга, Меган цілком може знову з'явитися в серіалі «Форс-мажори», який і зробив її в свій час зіркою.

Принц Чарльз допоміг подружжю придбати будинок (фото: instagram.com/sussexroyal)

Нагадаємо, раніше в пресі з'явилися новини, що Меган Маркл і принц Гаррі придбали будинок в Санта-Барбарі. Це перший дім, який подружжя купило після переїзду в США. Пара переїхала туди ще на початку липня, але їм віртуозно вдавалося приховати цей факт. Журналістам все ж вдалося вивідати масу подробиць.

Так, розкішний будинок подружжя придбало 18-го червня за 14,7 млн доларів. Особняк знаходиться в престижному районі і займає площу 1700 квадратних метрів. У будинку 9 спалень, 16 ванних кімнат, бібліотека, офіс, ігрова кімната, гараж, тенісний корт, басейни і тренажери. А також спа-салон, сауна, хамам і винний льох. Для відвідувачів побудований спеціальний гостьовий будинок. Як стверджує джерело, у купівлі будинку Меган і принцу Гаррі допоміг принц Чарльз.