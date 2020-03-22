Королівський фотограф показав 5 рідкісних фото Меган Маркл і принца Гаррі, які мало хто бачив раніше

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Королівський фотограф також супроводжував коментарями фото

Особистий фотограф королівської сім'ї Самір Хуссейн (Samir Hussein) поділився ексклюзивними фотографіями принца Гаррі і Меган Маркл. Самір супроводжує королівську сім'ю протягом багатьох років і періодично радує своїх пдписників «рідкісними» знімками, які не потрапили в таблоїди. Виданню Insider Самір розповів про топ-5 улюблених фото герцога і герцогині Сассекських, які рідко хто бачив. За словами Хусейна, цим фото ЗМІ незаслужено мало приділили уваги. Хоча, на думку професіонала, вони розкривають справжні емоції Меган і Гаррі.

Гаррі і Меган змагаються під час королівського туру в Нову Зеландію

Одна з улюблених фотографій Хуссейна була зроблена під час святкування Gumboot Day (День Гумового чобота) в Новій Зеландії. Це традиційне свято для англійців, традиції якого перейняли і деякі інші країни.

На фото можна побачити, як герцогиня Сассекська, змагається з герцогом в дальності метання «веллінгтонського» чобота. Фото було зроблено 30 жовтня 2018 року.

«Фотографія була зроблена в передостанній день візиту Гаррі і Меган в Нову Зеландію, відразу після відвідування королівською родиною Австралії, Тонги і Фіджі», - розповідає королівський фотограф.

«Океанський тур отримав широке висвітлення у всіх топових виданнях світу, тому до закінчення туру інтерес трохи згас», - продовжує розповідь фотограф.

«Саме з цієї причини, деяким фотографій просто не приділили належної уваги», - підсумував Самір.

Хусейн зробив вдалу фотографію Гаррі і Меган разом з марокканською кішкою, лютий 2019

Друга фотографія була зроблена під час візиту Гаррі і Меган в Марокко, коли вони відвідували Андалузький сад у місті Рабат.

«Мені вдалося зробити багато хороших фотографій пари, коли вони позували на сходах будинку. Але саме цей спонтанний знімок, коли кішка просто увійшла в кадр, не був представлений публіці. Я відійшов, щоб змінити ракурс фотографії, тому зміг добре вловити цю забавну сцену», - ділиться спогадами Хуссейн.

Герцог і герцогиня Сассекські під час нестандартного привітання на Веллінгстонській художній виставці (жовтень 2019)

«Дуже рідкісний знімок – Гаррі і Меган відвідали виставку «Courtnay Creative» в Веллінгтоні. Коли вони прибули на подію, до їх превеликого подиву, королівську пару зустріла ось ця істота. Дуже незвичайний прийом!» - описує фотографію Хуссейн.

Меган і Гаррі під час трапези в Південній Африці, вересень 2019

За словами Хусейна, дуже рідко можна зловити в кадр королівських осіб під час трапези.

«Рідко коли вдається сфотографувати членів королівської сім'ї, як насолоджуються їжею, — зазначає Хуссейн. — Так що це був дуже вдалий момент і можливість зробити знімок під час ярмарку домашньої їжі в Кейптауні, коли Гаррі ділився самосою (смажене тісто з начинкою) з Меган».

Герцоги Сассекські під час візиту Фіджі, жовтень 2018

Ця фотографія демонструє, якій пильній увазі піддається королівська пара, куди б вони не пішли. Візит на Фіджі.

«Я висвітлював перший королівський тур герцога і герцогині Сассекських по Австралії, Новій Зеландії, Фіджі і Тонгу», - говорить Хуссейн.

«Куди б вони не приїхали, королівській парі скрізь приділялася величезна увага. Особливо добре це було помітно на Фіджі. Коли вони вийшли привітати публіку з балкона готелю «Гранд Пасифік», мені вдалося сфотографувати цю незвичайну сцену під час королівського туру», - додав фотограф.

Скріншоти фото: gettyimages.com