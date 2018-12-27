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Королева втрутилася в конфлікт Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.12.2018 - 16:53
Королева втрутилася в конфлікт Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Єлизавета II ясно дала зрозуміти, що не потерпить сварок у Різдво

Днями члени британської королівської родини брали участь у різдвяній службі. При цьому Кейт Міддлтон і Меган Маркл, конфлікт між якими активно обговорюється в пресі, йшли поруч і дружньо спілкувалися. Багато було вже подумали, що відносини між герцогинями налагодилися, однак виявилося, що видима доброзичливість - лише наслідок тиску з боку королеви Єлизавети II. Про це повідомляє Daily Mail.

Як стверджує джерело з оточення монаршої сім'ї, королева суворо вказала Кейт і Меган правильно вести себе на публіці, особливо в такій сімейне свято, як Різдво. Тому подружжю принців Вільяма і Гаррі довелося укласти перемир'я, хоч і, ймовірно, тимчасове.

"Королева і Чарльз не втручалися в цю ситуацію до останнього, але перед службою вони дали їм зрозуміти, що в Різдво вся родина повинна зібратися разом. Це означало, що обидві пари повинні увійти в церкву разом. Так, можливо, їм було незручно, враховуючи те, що відбувається між ними", — прокоментував інсайдер.

Королева втрутилася в конфлікт Кейт Міддлтон і Меган МарклФото: Кейт Міддлтон і Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, наближені до королівської сім'ї відзначають, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл нібито не можуть налагодити відносини з-за занадто різних характерів. Зазначається, що у герцогині Сассекской вельми непроста вдача. Дружина принца Гаррі занадто вимоглива і перед своїм весіллям навіть довела Кейт до сліз. Про напружені стосунки герцогинь свідчив і переїзд принца Гаррі з дружиною в Віндзор, а також відмова разом святкувати Різдво.

Крім того, нещодавно в мережу просочилася інформація про те, що Меган Маркл, з-за постійних порушень королівського протоколу, напружених відносин з дружиною принца Вільяма - Кейт Міддлтон, і складного характеру Меган, дали досить грубе прізвисько в палаці.

До речі, днями Меган Маркл, вийшла у світ і продемонструвала ефектний образ. Вагітна герцогиня Сассекская відвідала будинок престарілих в Лондоні - Brinsworth House.

Відео: (video.rbc.ua)

Перемир'я: на різдвяній службі Кейт Міддлтон і Меган Маркл виглядали подругами Меган Маркл отримала неприємне прізвисько у палаці
Новини України Кейт МіддлтонЄлизавета IIМеган Маркл
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